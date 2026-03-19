हर्क साम्पाङ भन्छन्– उपसभामुखबारे छलफल गर्नुस्, बार्गेनिङ होइन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते ११:१६

२६ चैत, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले उपसभामुखका लागि निर्वाचन हुने बताएका छन् ।

‘उपसभामुखको चुनाव हुनेछ । छलफल गर्नुस्, बार्गेनिङ होइन’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय छ । प्राप्त उम्मेदवारको सूची प्रकाशन आजै दिउँसो साढे २ बजे हुनेछ ।

भोलि शुक्रबार निर्वाचन हुनेछ ।

सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित भइसकेका छन् । अब उपसभामुखमा महिला सांसदले मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउँछन् ।

प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीका सात जना सांसद छन् । त्यसमध्ये अम्बिका देवी संग्रौला, राधिका रम्तेल र रुबी कुमारी महिला सांसद रहेका छन् ।

हर्क साम्पाङको पहलमा पुल बन्न लागेको महाकालीमै हो ?

दार्चुला पुगेर हर्क भन्छन्– विकास सीमावर्ती क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ

गृहमन्त्री गुरुङलाई हर्क साम्पाङको सुझाव : पोखराको जग्गाबारे प्रष्ट्याइदिनू

हर्क साम्पाङले 'राष्ट्रियता'लाई मुख्य एजेण्डा बनाउन लागेका हुन् ?

नयाँ सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास छ : हर्क साम्पाङ

प्रधानमन्त्री बालेन र सांसद साम्पाङबीच भेटवार्ता

