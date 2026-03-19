उपसभामुखमा श्रम संस्कृतिलाई रास्वपाको ‘सरप्राइज’

 राप्रपालाई आश्वासन मात्र

नयाँ चुनावपछि परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच मिलेर जाने जनताको आदेश रहेको भन्दै रास्वपाले  श्रमसंस्कृति पार्टीलाई उपसभामुखमा समर्थन गरेको छ ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०८२ चैत २६ गते १४:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नयाँ प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीलाई उपसभामुख पद प्राप्त भएको छ र रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुख बन्ने लगभग निश्चित छ।
  • रास्वपाले श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ जसले रुबीकुमारी ठाकुरलाई दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन दिलाएको छ।
  • राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले रास्वपाको समर्थनबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

२६  चैत, काठमाडौं । नयाँ प्रतिनिधिसभा बनेपछि रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई सदन र बाहिरबाट छिनछिनमा खबरदारी गर्ने व्यक्ति हुन् हर्क साम्पाङ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका साम्पाङ छिनछिनमा समाजिक सञ्जालमा प्रकट भएर सरकार र रास्वपाका कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्छन् । विपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने साम्पाङ नेतृत्वको पार्टीलाई रास्वपाले भने उपसभामुख समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदमा पहिलोटक नयाँ शक्तिको रुपमा प्रवेश गरेको श्रम संस्कृतिलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख जस्तो विशिष्ट पद मिलेको हो ।

 सात जना सांसद रहेको यो पार्टीकी उम्मेदवार रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुख बन्ने करिब निश्चित छ । किनकी रास्वपाको समर्थन पाउने बित्तिकै उनको पक्षमा संसद्को दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन हुन्छ ।

नयाँ चुनावपछि परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच मिलेर जान श्रमसंस्कृतिलाई समर्थन गरेरको रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख भएकाले संवैधानिक प्रावधान अनुसार  अर्को दल र लिंगको व्यक्तिलाई उपसभामुख  बन्नुपर्छ । त्यही आधारमा रास्वपाले श्रम संस्कृति कि राप्रपा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने दोहोरो छलफल चलिरहेको थियो ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले केही दिन अघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेका थिए । त्यसक्रममा उपसभामुखका एकअर्कालाई समर्थन गर्नेबारे कुराकानी भएको थियो । बिहीबार पनि रास्वपा सभापति लामिछानेसँग कुरा भएको र त्यसक्रममा राप्रपालाई समर्थन गर्ने आवश्वासन पाएको शाहीले ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले अनलाइनखबरलाई बताएका थिए । रविसँग कुरा गरेपछि राप्रपाका नेताहरू  सरस्वती लामालाई उपसभामुख बनाउने निर्णय गर्नका लागि बैठकमा गए ।

यता श्रम संस्कृति पार्टीसँग पनि रास्वपाको कुराकानी चलिरहेको थियो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग हर्क साम्पाङको कुरा हुने गरेको थियो । राप्रपा उता बैठक गरिरहेको बेला  कविन्द्र बुर्लाकोटीसहितका रास्वपा नेताहरू श्रम संस्कृति पार्टीसँग छलफलमा थिए । उक्त छलफलमा श्रम संस्कृतिलाई सहयोग गर्ने निर्णय रास्वपा नेताहरूले सुनाए ।

राप्रपा नेताहरू सरस्वती लामाको नाम लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउँदा श्रम संस्कृतिकी रबिकुमारी ठाकुर लगायतका सांसद फारम लिएर बसिरहेका थिए । राप्रपाले शुरूमा आफ्नै सांसदहरू प्रस्तावक र समर्थक राखेर सरस्वती लामाको नाम दर्ता गरायो । त्यसपछि  छलफलमा रहेका रास्वपाका कविन्द्र बुर्लाकोटी र श्रमसंस्कृतिका आरेन राई लगायतका नेताहरू उम्मेदवारी दर्तास्थलमा आए रुबीको उम्मेदवारी दोस्रो नम्बरमा दर्ता भयो ।

रास्वपाको आवश्वासनपछि उम्मेदवारी दर्ता गरेको दाबी गर्ने राप्रपा संसदीय दलका नेता शाहीले किन समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको ? भन्दै रवि लामिछानेलाई नै प्रश्न गरेका छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि शाहीले संसद् सचिवालयमा पत्रकारहरूसँग भने,’उहाँहरूले बोलेको इमान कति पुरा गर्नुहुन्छ हामी हेर्छौं ।

शाही यसो भने पनि अब रास्वपा औपचारिक समर्थन रूबीलाई भएकाले उनी नै उपसभामुख बन्ने निश्चित जस्तै छ । किनकी रास्वपा र श्रमसंस्कृति मिल्दा प्रतिनिधि सभामा १८९ सिट हुन्छ । यो प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ  बढीको  समर्थन हो ।

लेखक
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

