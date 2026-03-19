+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संसद् भवनमा उपसभामुख निर्वाचनको तयारी (तस्वीरहरू)

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा आज निर्वाचन हुँदैछ । संसद् भवनमा अहिले निर्वाचनका लागि तयारी भइरहेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १७:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा २७ चैत काठमाडौंमा रुबीकुमारी ठाकुर र सरस्वती लामाबीच निर्वाचन हुँदैछ।
  • रुबीकुमारी ठाकुरलाई सत्तारुढ दल रास्वपा र नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेका छन्।
  • नेकपा एमालेले उपसभामुखको निर्वाचनमा नो भोट गर्ने जनाएको छ।

२७  चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा आज निर्वाचन हुँदैछ । संसद् भवनमा अहिले निर्वाचनका लागि तयारी भइरहेको छ ।

उपसभामुखका लागि श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सरस्वती लामा प्रतिस्पर्धामा छन् ।

ठाकुरलाई सत्तारुढ दल रास्वपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको छ ।

उपसभामुखको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले भने नो भोट गर्ने जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित