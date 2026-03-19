कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई रमेश लेखकले भने– ‘पूर्वाग्रही’, कानुनी र राजनीतिक लडाइँ जारी राख्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १०:५२

 प७ चैत, काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रही’ भनेका छन् । लेखकको भनाइमा सोही ‘पूर्वाग्रही प्रतिवेदन’का आधारमा उनीमाथि फौजदारी अभियोग लगाइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा १३ दिने प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएको एक दिनपछि उनले आफूलाई आयोगको पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण, अपूर्ण र अप्रमाणित प्रतिवेदनको आधारमा फौजदारी अभियोग लगाएर नियन्त्रणमा राखेको बताएका हुन् ।

‘गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाका सन्दर्भमा गठित आयोगको पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण, अपूर्ण र अप्रमाणित प्रतिवेदनको आधारमा  फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखे पनि अन्तत: म रिहा भएको छु,’ पूर्वगृहमन्त्री लेखकले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

उनले आफ्नो रिहाइका लागि आवाज उठाउने सबैप्रति आभार पनि व्यक्ति गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता लेखकले कानुन पालना गर्ने र न्यायमा विश्वास गर्ने भन्दै बाँकी कानुनी र राजनीतिक लडाइँ जारी रहने बताएका छन् ।

‘परमादेश जारी गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । म कानुन पालना गर्ने र न्यायमा विश्वास गर्दछु,’ उनले लेखेका छन्, ‘बाँकी कानुनी र राजनीतिक लडाइँ जारी रहनेछ ।’

रमेश लेखक
पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पनि रिहा

पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पनि रिहा
ओली–लेखकले गल्ती स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ : महावीर पुन

ओली–लेखकले गल्ती स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ : महावीर पुन
ओली-लेखकबारे सर्वोच्चको आदेशको अर्थ के हो ?

ओली-लेखकबारे सर्वोच्चको आदेशको अर्थ के हो ?
ओली र लेखकमाथि बिहीबारसम्म अनुसन्धान सक्न सर्वोच्चको आदेश, अन्यथा थुनामुक्त गर्नू

ओली र लेखकमाथि बिहीबारसम्म अनुसन्धान सक्न सर्वोच्चको आदेश, अन्यथा थुनामुक्त गर्नू
ओली–लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ जारी

ओली–लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ जारी
ओली र लेखकलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

ओली र लेखकलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

