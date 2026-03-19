कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई रमेश लेखकले भने– ‘पूर्वाग्रही’, कानुनी र राजनीतिक लडाइँ जारी राख्ने

प७ चैत, काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रही’ भनेका छन् । लेखकको भनाइमा सोही ‘पूर्वाग्रही प्रतिवेदन’का आधारमा उनीमाथि फौजदारी अभियोग लगाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा १३ दिने प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएको एक दिनपछि उनले आफूलाई आयोगको पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण, अपूर्ण र अप्रमाणित प्रतिवेदनको आधारमा फौजदारी अभियोग लगाएर नियन्त्रणमा राखेको बताएका हुन् ।
‘गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाका सन्दर्भमा गठित आयोगको पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण, अपूर्ण र अप्रमाणित प्रतिवेदनको आधारमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखे पनि अन्तत: म रिहा भएको छु,’ पूर्वगृहमन्त्री लेखकले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनले आफ्नो रिहाइका लागि आवाज उठाउने सबैप्रति आभार पनि व्यक्ति गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता लेखकले कानुन पालना गर्ने र न्यायमा विश्वास गर्ने भन्दै बाँकी कानुनी र राजनीतिक लडाइँ जारी रहने बताएका छन् ।
‘परमादेश जारी गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । म कानुन पालना गर्ने र न्यायमा विश्वास गर्दछु,’ उनले लेखेका छन्, ‘बाँकी कानुनी र राजनीतिक लडाइँ जारी रहनेछ ।’
