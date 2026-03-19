उपसभामुखको निर्वाचन हुँदै (लाइभ)

२७ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा उपसभामुख पदका लागि निर्वाचनको तयारी भएको छ ।
उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर र राप्रपाकी सरस्वती लामा उम्मेदवार छन् । श्रम संस्कृतिकी २५ वर्षीया ठाकुरले विहीबार रास्वपाको समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी थिइन् ।
प्रतिनिधि सभामा रास्वपा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको रास्वपाको साथ पाउँदा ठाकुर उपसभामुख निर्वाचित हुने पक्का छ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि ठाकुरकै पक्षमा मतदान गर्ने जनाएको छ ।
