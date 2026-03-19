सरकारी कार्यक्रममा ‘सफ्ट ड्रिंक्स’ को सट्टा मही अनिवार्य गर्न माग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल डेरी एसोसिएसनले सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा विदेशी तथा कृत्रिम सफ्ट ड्रिंक्सको सट्टा मही वा लस्सीलाई स्वागत पेयका रूपमा अनिवार्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
- एसोसिएसनले विद्यालयका क्यान्टिनहरूबाट कृत्रिम पेय पदार्थ विस्थापित गरी महीलाई क्याल्सियम र प्रोबायोटिक्सको मुख्य स्रोत बनाउन आग्रह गरेको छ।
- दोस्रो राष्ट्रिय मही दिवसको अवसरमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा नि:शुल्क मही वितरण गरिने र पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यक्रम समापन गरिने जानकारी दिइएको छ।
२७ चैत, काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएसनले सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा विदेशी तथा कृत्रिम ‘सफ्ट ड्रिंक्स’ को सट्टा मही वा लस्सीलाई ‘स्वागत पेय’ का रूपमा अनिवार्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
भोलि शनिबारदेखि मनाउन लागिएको ‘दोस्रो राष्ट्रिय मही दिवस’ का पूर्वसन्ध्यामा एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।
यस वर्ष ‘महीको विश्वास, स्वास्थ्यको विकास : घरघरमा फैलाऔं अभियानको प्रयास’ भन्ने नारासाथ मोही दिवस मनाइँदै छ ।
एसोसिएसनका महासचिव हेमचन्द्र खनालले चिया वा कफीको विकल्पमा शिक्षण संस्था, कर्पोरेट कार्यालय र अस्पतालहरूमा ‘मही–ब्रेक’ को अवधारणा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसले बालबालिका र कर्मचारीको स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार ल्याउने एसोसिएसनको विश्वास छ ।
एसोसिएसनले सरकारका तीनै तहलाई आफ्ना सार्वजनिक कार्यक्रम, बैठक र भोजहरूमा आयातित पेय पदार्थ प्रयोग रोक्ने नीति बनाउन आग्रह गरेको छ ।
चितवनको इच्छाकामना र काभ्रेको मण्डनदेउपुर जस्ता पालिकाहरूले मही प्रवर्द्धनमा गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै देशभरिका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यसको सिको गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
साथै, विद्यालयका क्यान्टिनहरूबाट कृत्रिम पेय पदार्थ विस्थापित गरी क्याल्सियम र प्रोबायोटिक्सको मुख्य स्रोत महीलाई स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महीमा क्याल्सियम, प्रोटिन र ल्याक्टिक एसिड प्रशस्त हुने भएकाले यसले पाचन प्रणाली सुधार्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हाल बजारमा झन्डै दुई दर्जन उद्योग मार्फत दैनिक २५ हजार लिटर प्याकेजिङ मही खपत भइरहेको र आगामी वर्षभित्र यसलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
विदेशी पेय पदार्थको आयात रोक्दा बर्सेनि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ स्वदेशमै रहने र ग्रामीण किसानले दूधको उचित मूल्य पाउने भएकाले महीको व्यावसायिकता बढाउन सरकारसँग सहुलियतको समेत माग गरिएको छ ।
ठेकी र मदानीको परम्परागत संस्कृति जीवन्त राख्न पनि मही अभियान आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
मही दिवसका कार्यक्रम
दोस्रो राष्ट्रिय मही दिवसका अवसरमा २८ चैत बिहान १०:४५ बजे महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सातदोबाटो (ललितपुर) हुँदै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा नि:शुल्क मही वितरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
त्यस्तै दिउँसो २:३० बजे एसोसिएसनको शंखमूलस्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन तथा कार्यक्रमको समापन गरिने जानकारी दिइएको छ ।
एसोसिएसनले ‘स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गरौं, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याऔं’ भन्ने मूल मर्म आत्मसात् गर्दै यस अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिक समाज र सरोकारवालालाई अपिल गरेको छ ।
