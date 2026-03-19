उपसभामुख निर्वाचन : राप्रपाकी लामाको पक्षमा ५ मत

मतदानबाट गरिएको उक्त निर्णयको पक्षमा अर्थात हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा ५ मत खसेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १८:२३

  • प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदको निर्वाचनमा राप्रपाकी सरस्वती लामालाई ५ मत मात्र प्राप्त भएको छ।
  • उनको विपक्षमा २१५ मत र तटस्थ ३७ मत खसेका छन्।
  • आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा २५७ जना सांसद उपस्थित थिए।

२७ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदको निर्वाचन जारी छ । पहिलो चरणमा राप्रपाकी उम्मेदवार सरस्वती लामालाई उपसभामुख निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । मतदानबाट गरिएको उक्त निर्णयको पक्षमा अर्थात हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा ५ मत खसेको छ । उनको विपक्षमा २१५ र तटस्थ ३७ मत खसेको छ ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा २५७ जना सांसाद उपस्थित थिए ।

उपसभामुख पदको निर्वाचनमा २ जनाबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको हो । उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुरको पनि उम्मेदवारी परेको छ । उनलाई रास्वपा, नेपाली कांग्रेस र नेकपाको समर्थन छ । लामा राप्रपाको एकल उम्मेदवार हुन् ।

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

