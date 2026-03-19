उपसभामुख निर्वाचन : राप्रपाकी लामाको पक्षमा ५ मत

२७ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदको निर्वाचन जारी छ । पहिलो चरणमा राप्रपाकी उम्मेदवार सरस्वती लामालाई उपसभामुख निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । मतदानबाट गरिएको उक्त निर्णयको पक्षमा अर्थात हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा ५ मत खसेको छ । उनको विपक्षमा २१५ र तटस्थ ३७ मत खसेको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा २५७ जना सांसाद उपस्थित थिए ।
उपसभामुख पदको निर्वाचनमा २ जनाबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको हो । उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुरको पनि उम्मेदवारी परेको छ । उनलाई रास्वपा, नेपाली कांग्रेस र नेकपाको समर्थन छ । लामा राप्रपाको एकल उम्मेदवार हुन् ।
