आज उपसभामुखको निर्वाचन, रुबी र सरस्वती प्रतिस्पर्धामा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते ६:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उपसभामुख चयनका लागि आज अपराह्न निर्वाचन हुँदैछ।
  • उपसभामुख पदका लागि श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुबीकुमारी ठाकुर र राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामा उम्मेदवार छन्।
  • रास्वपाले रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गरेको छ।

२७ चैत, काठमाडौं । उपसभामुख चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ ।

अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

उपसभामुख पदका लागि श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुबीकुमारी ठाकुर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामा उम्मेदवार छन् । उनीहरु दुवै समानुपातिक सांसद हुन् ।

२५ वर्षीया ठाकुरलाई सत्तारुढ दल रास्वपाले समर्थन गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा रास्वपा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेकाले उसको साथ पाउँदा ठाकुर उपसभामुख निर्वाचित हुने पक्का छ ।

जेनजी रुबी : कन्सल्टेन्सीको जागिर खाँदाखाँदै सांसद, अब उपसभामुख
अख्तियारले के आधारमा पूर्वसभामुख महरामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ?

अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, पाउण्ड, स्वीस फ्रयांक र अष्ट्रेलियन डलर घट्यो

मुकुल चौधरीको शानदार ब्याटिङमा लखनउको रोमाञ्चक जित

एचजेएनबीएल : टाइम्सलाई हराउँदै गोल्डनेगेट फाइनलमा, उपाधिका लागि आर्मीसँग खेल्ने

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, ग्यासको मूल्य पनि बढ्यो

सुन तस्करी प्रकरण : पूर्वसभामुख महरा बाबु-छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित