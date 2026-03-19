आज उपसभामुखको निर्वाचन, रुबी र सरस्वती प्रतिस्पर्धामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- उपसभामुख चयनका लागि आज अपराह्न निर्वाचन हुँदैछ।
- उपसभामुख पदका लागि श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुबीकुमारी ठाकुर र राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामा उम्मेदवार छन्।
- रास्वपाले रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गरेको छ।
२७ चैत, काठमाडौं । उपसभामुख चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ ।
अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
उपसभामुख पदका लागि श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुबीकुमारी ठाकुर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामा उम्मेदवार छन् । उनीहरु दुवै समानुपातिक सांसद हुन् ।
२५ वर्षीया ठाकुरलाई सत्तारुढ दल रास्वपाले समर्थन गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा रास्वपा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेकाले उसको साथ पाउँदा ठाकुर उपसभामुख निर्वाचित हुने पक्का छ ।
