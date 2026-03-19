कमला नदीमा डुबेर एक युवकको मृत्यु

२९ चैत, जनकपुरधाम । धनुषा र सिरहाबीचमा बग्ने कमला नदीमा पौडीखेल्ने क्रममा डुबेर एक युवकको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–६ बस्ने १८ वर्षीय महम्मद आयन कमड रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
शनिबार पिकनिक गएका उनी गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–५ टोडकीटोलस्थित कमल खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंं. २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीबाट गोताखोर तथा विपद् व्यवस्थापन तालिम प्राप्तसहितको सशस्त्र प्रहरीले उनलाई आज बिहान करिब १० बजे फेला पारेको हो ।
