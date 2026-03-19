कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयन वैशाख ४ गते, २ गते निर्वाचन तालिका आउने

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा दलको नेता चयन वैशाख ४ गते गर्ने भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १५:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा दलको नेता चयन वैशाख ४ गते गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • निर्वाचन समितिले वैशाख २ गते निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइलीले बताए।
  • सहमतिको प्रयास जारी भए पनि निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने र एकल उम्मेदवारी भए सर्वसम्मत नेता चयन हुने उनले स्पष्ट पारे।

२९ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा दलको नेता चयन वैशाख ४ गते गर्ने भएको छ । पार्टीका सहमहामन्त्री तथा निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले निर्वाचन तालिका भने वैशाख २ गते आउने बताए ।

उनले दलको नेता चयनका लागि सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताए ।सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि निर्वाचन प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन वैशाख ४ गते गर्ने । वैशाख २ गते निर्वाचन समितिले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले सहमतिको प्रयास जारी राख्छ । सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि निर्वाचन प्रक्रियामा जानु पर्छ नै । एकल उम्मेदवारी पर्यो भने सर्वसम्मत नेता चयन हुन्छ । नभए लोकतान्त्रिक विधि पद्दतिबाट निर्वाचन गराएर प्रतिपक्षी दलको नेता चयन हुन्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्न अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे, मोहन आचार्यलगायत सांसदले प्रयास गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित खबर

केसीलाई उपसभापति शर्माको सुझाव- संसदीय दलको नेता होइन, राजनेता बन्नुस्

रुखको जरामा पानी हाल्दै कांग्रेस

कांग्रेसमा दलको नेता चयनमा किचलो

देउवा समूहको रिटमा जवाफ फर्काउँदै गगनले भने- विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत छ

उदारवादी वर्चस्वका लागि कांग्रेस र रास्वपाको सहकार्य

संविधान संशोधन बहस : कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउनुअघि कांग्रेसले माग्यो चार बुँदे स्पष्टता (पत्रसहित)

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

