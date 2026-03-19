+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गगनलाई सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको प्रश्न– देउवालाई किन टिकट नदिएको ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २६ गते १५:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सभापति गगन कुमार थापासँग देउवालाई टिकट नदिनुको कारण सोधेका छन्।
  • शाहले २३ र २४ वैशाखमा भएको देउवा र आरजु राणामाथि आक्रमण स्वभाविक हो कि अस्वभाविक भनेर प्रश्न गरे।
  • उनले कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउन गगन थापालाई जिम्मेवार ठहराउँदै आगामी १० वर्षसम्म सभापति बन्नुपर्ने बताए।

२६ वैशाख, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई टिकट नदिनुका कारणबारे वर्तमान सभापति गगनकुमार थापासँग प्रश्न गरेका छन् ।

कांग्रेसको जरा अभियानको क्रममा शनिबार धनगढीमा भएको सभामा सम्बोधन गर्दै उनले उनले जेनजी आन्दोलन, देउवा दम्पतिमाथिको कुटपिट र टिकट पाउनबाट बञ्चित भएको लगायतका विषयमा प्रश्न गरे ।

‘२३ र २४ गतेको शेरबहदुर देउवा र आरजु राणामाथि भएको आक्रमण स्वभाविक हो कि अस्वभाविक हुन् ? शेरबहादुर देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक ? त्यो भन्नुपर्छ,’ उनले सभापति थापासमक्ष भने ।

देउवालाई टिकट दिनबाट बञ्चित गराइनुको कारण सोध्दै उनले अब देउवाको स्थान के हुने ? भन्नेबारे पनि प्रश्न गरे ।

गगन थापालाई सभापति बनाउने र मान्ने कुरामा कुनै विमति नभएको बताउँदै सिंगो कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी पनि सभापति थापाकै काँधमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अबको १० बर्षसम्म सिंगो नेपाली कांग्रेसको सभापति गगन थापा हुनुपर्छ तर, तपाईंको कार्यसमितिभित्र पनि भाइरसहरू छन् तिनले तपाईंलाई समाप्त पार्नसक्छन्,’ उनले भने ।

साथै, उनले सिंगो नेपाली कांग्रेसलाई एक बनाएर अघि बढ्न सुझाव पनि दिए ।

नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रुखबाहेक अन्त भोट हालेका नेतालाई केही समय जिम्मेवारी बाहिर राखिन्छ : गगन थापा

रुखबाहेक अन्त भोट हालेका नेतालाई केही समय जिम्मेवारी बाहिर राखिन्छ : गगन थापा
सुदूरपश्चिमबाट विश्वप्रकाशले भने- अग्रज नेताहरूलाई सँगसँगै यात्रामा लैजान चाहन्छौं

सुदूरपश्चिमबाट विश्वप्रकाशले भने- अग्रज नेताहरूलाई सँगसँगै यात्रामा लैजान चाहन्छौं
अब एक ‘मिस कल’ मै हुनेछ कांग्रेसको सदस्यता समस्या समाधान

अब एक ‘मिस कल’ मै हुनेछ कांग्रेसको सदस्यता समस्या समाधान
धनगढीमा कांग्रेसको भेला सुरु, डेढ मिनेटमै सकियो आसन ग्रहण

धनगढीमा कांग्रेसको भेला सुरु, डेढ मिनेटमै सकियो आसन ग्रहण
कांग्रेस सुदूरपश्चिमको प्रदेशस्तरीय भेलामा प्रदेश र कैलालीका सभापति अनुपस्थित

कांग्रेस सुदूरपश्चिमको प्रदेशस्तरीय भेलामा प्रदेश र कैलालीका सभापति अनुपस्थित
बढ्दै देउवा समूहको सक्रियता, प्रदेश भेलाबाट शक्ति एकत्रित गर्ने रणनीति

बढ्दै देउवा समूहको सक्रियता, प्रदेश भेलाबाट शक्ति एकत्रित गर्ने रणनीति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित