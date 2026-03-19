अब एक ‘मिस कल’ मै हुनेछ कांग्रेसको सदस्यता समस्या समाधान

२६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक सहजीकरणका लागि मोबाइल नम्बर प्रयोगमा ल्याएको छ ।
कांग्रेसले सदस्यता अद्यावधिकको सहजताका लागि ९७०१२५५५५५ नम्बरको मोबाइल नम्बर प्रयोगमा ल्याएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता डिजिटल प्रणालीमा अध्यावधिक गर्ने कार्य देशैभरिका (६७४३ वटै) वडाहरूमा उत्साहपूर्वक भइरहेको विषय सर्वविदितै छ ।
क्रियाशील सदस्यहरूले उक्त नम्बर ‘मिस कल’ गरेमात्रै पुग्ने क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति संयोजक एवम् महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए ।
‘क्रियाशील सदस्यले नम्बरमा मिस कल गर्नुहुन्छ । मिस कल गरेपछि हामीसँग रेकर्ड हुन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो नम्बरमा हामी फोन गरेर समस्या सोध्छौं । समस्या सोधेर हल गर्दिन्छौं र वडा सभापतिलाई हामीले आफैं पठाइदिन्छौं ।’
कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गराउने प्रक्रियाका लागि ९७०१२५५५५५ नम्बरमा आफ्नो आधिकारिक मोबाइल नम्बर सूचीकृत गराउनका लागि एकपटक सम्पर्क गर्न भनेको छ ।
वडा सभापतिमार्फत् क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्नका लागि सूचिकृत भएका नम्बरमार्फत् फारामभर्ने प्रक्रिया सहज र छिटो हुने कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।
‘नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने कार्य देशैभरिका (६७४३ वटै) वडाहरूमा उत्साहपूर्वक भइरहेको उनले बताए ।
