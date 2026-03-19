कांग्रेस सुदूरपश्चिमको प्रदेशस्तरीय भेलामा प्रदेश र कैलालीका सभापति अनुपस्थित

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू थापाकाे स्वागतमा पुगे पनि देउवा पक्षीय प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर र कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्ट भने गएनन् ।

२०८३ वैशाख २६ गते ११:५४

२६ वैशाख, धनगढी । नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेला शनिबारदेखि धनगढीमा सुरू हुँदैछ । भेलामा सहभागी हुन पार्टी सभापति गगनकुमार थापासहितका नेताहरू धनगढी पुगिसकेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि थापा पहिलाेपटक निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकाे गृह प्रदेशमा भइरहेको कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दैछन् ।

कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले थापालाई धनगढी विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन् । उनकाे स्वागतमा देउवा पक्षीय मानिने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह आफ्नाे क्याबिनेटका मन्त्री  लिएर धनगढी विमानस्थल पुगेका थिए ।

विमानस्थलमा शाहले थापालाई स्वागत गरेपनि सुरक्षाकर्मीले भित्र प्रवेश नदिएपछि भेटन् पाएनन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू थापाकाे स्वागतमा पुगेपनि देउवा पक्षीय प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर र कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्ट भने देखिएनन् ।

स्रोतकाअनुसार सभापति बलायर भने भेलामा सहभागी हुनेछैन् । कैलाली सभापति भट्टले भने कार्य व्यवस्तताका कारण कार्यक्रममा सहभागी हुने नपाएको बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका भट्टले राजनीतिक कारण नभएर संसदकाे कार्य व्यवस्तताका कारण सहभागी हुन नपाएको बताए ।

‘संसदीय कामकाजका कारण म काठमाडौंमै छु । राजनीतिक रूपमा सहमति असहमति राख्ने कुरा अर्कै हाे’, भट्टले भने, ‘अहिले कार्य व्यवस्तताका कारण सहभागी हुन नपाएको हुँ ।’

भेलामा देउवा पक्षका अन्य केही जिल्ला सभापति पनि सहभागी नहुने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसले दुई दिनसम्म चल्ने भेलामा प्रतिनिधि सभाकाे परिणाम र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका काम कारवाहीबारे समीक्षा हुने जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस
बढ्दै देउवा समूहको सक्रियता, प्रदेश भेलाबाट शक्ति एकत्रित गर्ने रणनीति

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धज्जी उडाए : गगन थापा

नेविसंघको नेतृत्वका आकांक्षीहरूले ‘राजनीतिक प्रोफाइल’ बुझाउने

कांग्रेस भ्रातृ संगठनमा नेतृत्व चयन भएको छैन : सभापति थापाको सचिवालय

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदम : कांग्रेस

विश्वप्रकाशको प्रभाव बढ्दा सिटौला बन्दैछन् रक्षात्मक

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

