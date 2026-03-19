नेविसंघको नेतृत्वका आकांक्षीहरूले ‘राजनीतिक प्रोफाइल’ बुझाउने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १२:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेविसंघ नेतृत्वका आकांक्षीहरूले कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापालाई राजनीतिक प्रोफाइल बुझाउने कार्यक्रम तय भएको छ।
  • कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको २१ वैशाखको बैठकले भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय कार्यसमितिहरू स्वतः विघटन हुने निर्णय गरेको थियो।
  • सभापति थापालाई अधिवेशन नभएका भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ ) को नेतृत्वका आकांक्षीहरूले मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेससमक्ष ‘राजनीतिक प्रोफाइल’ बुझाउने भएका छन् ।

पार्टीले गठन गर्न लागेको नेविसंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको नेतृत्वका आकांक्षीहरूले आज (शुक्रबार) कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापालाई ‘राजनीतिक प्रोफाइल’ बुझाउने भएका हुन् ।

नेतृत्वका आकांक्षीमध्येका एक विद्यार्थी नेता विकल राईले दिउँसो १ बजे पार्टी कार्यालय गएर सभापति थापालाई ‘राजनीतिक प्रोफाइल’ बुझाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको २१ वैशाखमा बसेको बैठकले म्याद थप्ने निर्णय नगरेपछि नेविसंघसहित पाँच वटा भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय कार्यसमितिहरू स्वतः विघटन भएका थिए ।

केन्द्रीय कार्यसमितिहरू स्वतः विघटन हुने भ्रातृ संगठनहरूमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), नेपाल तरुण दल, महिला संघ, नेपाल दलित संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ रहेका छन् ।

कार्यसम्पादन समिति बैठकले सभापति थापालाई अधिवेशन नभएका सबै भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी दिएको छ ।

कांग्रेस भ्रातृ संगठनमा नेतृत्व चयन भएको छैन : सभापति थापाको सचिवालय

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदम : कांग्रेस

विश्वप्रकाशको प्रभाव बढ्दा सिटौला बन्दैछन् रक्षात्मक

संस्थापन गर्दैछ सहमतिको प्रयास, असन्तुष्ट समूह थाल्दैछ प्रदेश भेला

कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित भेला गर्ने

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा सच्याउन कांग्रेसको माग

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित