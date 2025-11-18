+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

किम्फ २०२६ : नेपाल पानोरमा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा छनोट फिल्मको सूची सार्वजनिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते ११:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव २०२६ ले हिमाल, वातावरण र साहसिक जीवन विषयका अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली फिल्मको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा अमेरिका, फ्रान्स, इरान लगायत देशका फिल्म छनोट भएका छन् भने नेपालसँग सम्बन्धित सह-निर्माण फिल्म पनि समावेश छन्।
  • नेपाल पानोरमा खण्डमा नेपाली फिल्मकर्मीका नयाँ आवाज समेटिएका छन् र महोत्सव मे २७ देखि ३१ सम्म आयोजना हुने तयारीमा छ।

काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव (किम्फ) २०२६ ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र ‘नेपाल पानोरमा’ अन्तर्गतका विधामा छनोट भएका फिल्मको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्षको सूची हेर्दा हिमाल, वातावरण, साहसिक जीवन र मानव–प्रकृतिको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेका विविध विषयका फिल्मले स्थान पाएका छन् ।

‘सर्ट डकुमेन्ट्री’ विधामा अमेरिका, मेक्सिको, फ्रान्स, क्यानडा, अष्ट्रिया-जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स-स्विजरल्याण्ड, इरानलगायत देशका फिल्म छनोट भएका छन् । बेन नाइट र बर्न ब्राउडीको ‘बेस्ट डे एभर’, पाब्लो लियोन अल्भारेजको ‘चार्कोब्लोक’, थियो लिभेटको ‘खुम्बु- व्हिस्पर्स अफ एन एन्सियन्ट ग्लेसियर’ जस्ता फिल्मले हिमाली जीवन र वातावरणीय विषयलाई चित्रण गर्छन् ।

यसैगरी, अलिरेजा काजेमिपुरको लाइट ‘थ्रु द ब्लाइन्डफोल्ड’, अलिक्स भोन मेल्ले र टम बर्गस्टाइनरको ‘लुइस लास्ट जर्नी’, सारा वारेनको ‘रोड १३८’, जोनास कोनिनेनबर्गको ‘सामुएल भोलरीः द स्ल्याकलाइन लिजेन्ड’ लगायत फिल्म पनि सूचीमा छन् ।

नेपालसँग सम्बन्धित विषय बोकेको ‘द एन्टी एक्सपेडिसन’ (क्यानडा/नेपाल) र साइमन हिप्किन्सको ‘द थिन एयर बिट्विन’ पनि यसै खण्डमा परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा : फिचर डकुमेन्ट्री

‘फिचर डकुमेन्ट्री’तर्फ विभिन्न देशको सहकार्यमा बनेका फिल्मले ठाउँ पाएका छन् । डोम बुश र म्याट सर्मनको ‘अ थाउजन्ड वड्र्स’ (युके/इटाली/नेपाल) विशेष चासोको सूचीमा छ । स्टाइपे बोझिचको ‘अल्पिन वारियर्स’, माजा नोभाकोभिचको ‘एट द डोर अफ द हाउस हु विल कम नक्किङ’, अलेक्जेन्डर मर्फीको ‘गुडबाय सिस्टर्स’ (फ्रान्स/नेपाल) पनि चयनमा छन् ।

यस्तै, किम ओक-युङको ‘इन द ल्यान्ड अफ मेशिन्स’ (दक्षिण कोरिया/नेपाल), जोनी बर्क र एन्ड्रु हिन्टनको ‘लभिङ कर्मा’, राफाएल डुआर्टेको ‘द एक्स्ट्रा माइल’ (ब्राजिल/नेपाल) तथा गिलाउम ब्राउस्टको ‘द फ्युचर अफ क्लाइम्बिङ’ जस्ता फिल्मले पर्वत र साहसिक जीवनका विविध आयाम देखाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसै सूचीमा द ओल्डेस्ट मुनरो ब्यागर, द टोड एन्ड द डायमन्ड, दे ड्रीम र ह्वाट अन अर्थ वेयर दे डुइङ अप देयर’ पनि समावेश छन् ।

नेपाल पानोरमा

‘नेपाल पानोरमा’ खण्डमा नेपाली फिल्मकर्मीका नयाँ र विविध आवाज समेटिएका छन् । सुशील सापकोटाको ‘ब्यान्ड एड्स’, सुरज कटुवालको ‘साँझका रंगहरू’, उषा रजक र एर्नेस्ट अल्मासबेकोविच ‘गर्ल फ्रम नेपाल’ चयन भएका छन् ।

मिहिर प्याकुर्यालको ‘आइ लिसन फर द साउन्ड अफ एसेज’, भीमसेन लामाको ‘लाखे’, सुभार्ण पौडेलको ‘मोक्ष’, निभया नकर्मीको ‘मोक्ष्यम’ पनि सूचीमा छन् । अशिम खनालको ‘रेडेम्प्सन सङ’, श्याम लिम्बुको ‘रुमानी सपना’, राजन काठेतको ‘द रोड टु टिल’ र सम्राट खनालको ‘अनरिचेबल्स’ समेत छनोट भएका छन् ।

यस वर्षको छनोट हेर्दा किम्फले पहाड, जलवायु परिवर्तन, मानवीय संघर्ष र सांस्कृतिक पहिचानका कथा केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फिल्ममा नेपालसँग जोडिएका सह-निर्माणको संख्या बढ्नु पनि उल्लेखनीय पक्ष हो ।

आयोजक संस्था किम्फ फाउन्डेसन अध्यक्ष रम्यता लिम्बुका अनुसार यसवर्षको किम्फ मे २७ देखि ३१ सम्म हुने तयारीमा छ ।

‘गर्ल फ्रम नेपाल’को लगलाइन के छ ?

नेपाल र कीर्गिस्तानको सहकार्यमा बनेको छोटो फिल्म ‘गर्ल फ्रम नेपाल’मा हामीले उषा रजकलाई देख्न पाउँछौं । १० मिनेट ४० सेकेन्डको यो फिल्मको ताजा तस्वीर यहाँ देख्न सकिन्छ जहाँ उषासहित फिल्मको युनिट प्रस्तुत छ ।

नेपालकी एक युवती हेमा, आफ्नी आमा उमाले दिएको चिठी लिएर किर्गिस्तान पुग्छिन् । त्यहाँ उनले कैरतलाई भेट्छिन् । चिठीबाट बिस्तारै एउटा पुरानो कथा खुल्दै जान्छ । करिब ४० वर्षअघि कैरतले उमालाई भेटेका थिए । त्यो भेटमा उनले उमालाई भारतीय अभिनेत्री हेमा मालिनी सम्झिएका थिए । यही गलत पहिचानबाट सुरु भएको सम्बन्ध समयसँगै एउटा स्मृतिमा सीमित भयो, तर त्यसको छायाँ अहिलेकी छोरी हेमासम्म आइपुगेको छ । फिल्मले दुई पुस्तालाई जोड्ने स्मृति, प्रेम र समयको दूरीलाई सरल तर भावुक ढंगले प्रस्तुत गर्छ ।

काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म फेस्टिभल किम्फ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित