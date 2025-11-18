+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

111/4 (12.6)
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

193/7(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

४२ बलमा ८३ रन आवश्यक

पोखरा एभेन्जर्स 2025

111/4(12.6)
vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

193/7(20)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
111/4 (12.6)
VS
४२ बलमा ८३ रन आवश्यक
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
193/7 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

‘घुम्ती किम्फ’ सुदूरपश्चिमका ४ जिल्लामा आयोजना हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ५ गते १९:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको संस्करण ‘घुम्ती किम्फ’ सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र अछाममा ८ देखि १९ मंसिरसम्म आयोजना हुने भएको छ।
  • फेस्टिभलमा सामाजिक विषयवस्तुमा निर्माण भएका छोटो फिल्म, डकुमेन्ट्री, कार्यशाला, बहस र छलफलका सत्र सञ्चालन हुने आयोजक किम्फ फाउण्डेसनले जनाएको छ।
  • कार्यक्रम ८ र ९ मंसिरमा धनगढी बहुमुखी क्याम्पस, ११ र १२ मंसिरमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, १४ देखि १९ मंसिरसम्म डडेलधुरा र अछामका विभिन्न स्थानमा हुनेछन्।

काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको संस्करण ‘घुम्ती किम्फ’ मुलुकको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा आयोजना हुने भएको छ ।

किम्फ फाउण्डेसनका अनुसार ८ देखि १९ मंसिरसम्म सुदुरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र अछामका विभिन्न जिल्लामा फेस्टिभल आयोजना हुनेछ ।

सो अवसरमा सामाजिक विषयवस्तुमा निर्माण भएका छोटो फिल्म र डकुमेन्ट्रीका साथै कार्यशाला, बहस र छलफलका सत्र समेत संचालन हुने जनाइएको छ ।

पहिलो प्रदर्शनीमा ‘छउ’ जस्ता सशक्त वृत्तचित्र, सुदूरपश्चिमकै महिलाले बनाएका छोटा फिल्म, नेपाल प्यानोरमा र किम्फ महोत्सवबाट छानिएका प्रभावशाली कथा देखाउने उल्लेख छ ।

दोस्रोमा कथावार्ता सत्र संचालन हुने जनाइएको छ । तेस्रोमा फिल्मकर्मी, विद्यार्थी, युवा समूह, नागरिक समाज, महिला समूह र नीति निर्मातालाई समेटेर रोचक प्यानल छलफल हुने जनाइएको छ ।

यी सत्र लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानसँग मेल खाने हिसाबले निर्धारण गरिएको आयोजक किम्फ फाउन्डेसनले जनाएको छ ।

साथै, विभिन्न थलोमा हुने कार्यक्रमको मिति पनि तय छ । जसअनुसार, ८ र ९ मंसिरमा कैलालीको धनगढी बहुमुखी क्याम्पस, ११ र १२ मंसिरमा कञ्चनपुरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा किम्फ हुनेछ ।

१४ मंसिरमा डडेलधुराको अलिताल नगरपालिका- गाउँपालिकाको हलमा र १६ मंसिरमा डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका, १८ मंसिरमा अछामको मालिका विद्यालय र १९ मंसिरमा अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकास्थित कालिकेश्वरी माविमा घुम्ती किम्फ हुने वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म फेस्टिभल घुम्ती किम्फ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित