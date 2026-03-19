सिन्दुरे जात्रामा रंगियो थिमि (तस्वीरहरू)

मध्यपुरथिमि क्षेत्रमा बुधबार हर्षोल्लासका साथ सिन्दुर जात्रा मनाइएको छ ।

आर्यन धिमाल
२०८३ वैशाख २ गते १२:४३

  • मध्यपुरथिमि क्षेत्रमा बुधबार ३२ वटा खटसहितको सिन्दुर जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ।
  • जात्रामा काँया बाजा, भुस्याबाजा, धिमेबाजा बजाएर देवताका खटलाई घुमाउँदै सिन्दुर दल्ने प्रचलन छ।
  • बालकुमारीलाई विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गराई स्थानीयले सौहार्दपूर्ण रुपमा सिन्दुर खेल्दै जात्रा मनाउँछन्।

२ वैशाख, काठमाडौं । मध्यपुरथिमि क्षेत्रमा बुधबार हर्षोल्लासका साथ सिन्दुर जात्रा मनाइएको छ । बिस्केट जात्राको अवसरमा मध्यपुरथिमिमा मात्र मनाइने विभिन्न जात्रामध्ये ३२ वटा खटसहितको सिन्दुर जात्रा प्रसिद्ध जात्रा हो ।

मूल देवता खटमा राखी धिमेबाजाका साथ चिराग बाली सिन्दुरे जात्रा मनाइने गरिन्छ । जात्रा प्रत्येक चोक, चौबाटो, घर र टोलमा पुग्दा घरका झ्याल, कौसी र छतबाट सिन्दुर छर्ने, फूल बर्साएर स्वागत गर्ने प्रचलन छ ।

जात्रामा काँया बाजा, भुस्याबाजा, धिमेबाजा बजाएर देवताका खटलाई घुमाउँदै एक अर्कालाई सिन्दुर दल्ने, आपसमा सिन्दुर खेली स्थानीय जात्रालु रमाइलो गर्ने भएकाले पनि यसलाई सिन्दुर जात्रा भनिएको हो ।

बालकुमारीलाई विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गराई उमङ्गका साथ थिमिका बासिन्दाले सिन्दुर खेल्दै यो जात्रा मनाउँछन् । यात्रामा एक अर्कामा सौहार्दपूर्ण रुपमा सिन्दुर दल्ने, छ्याप्ने र नेवारी बाजाको तालसँगै नाच्ने गरिन्छ ।

आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

