भारतमा गुगल जेमिनीको ‘पर्सनल इन्टेलिजेन्स’ फिचर सार्वजनिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १२:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुगलले भारतमा जेमिनीको 'पर्सनल इन्टेलिजेन्स' फिचर मंगलबारदेखि उपलब्ध गराएको छ।
  • यो फिचरले प्रयोगकर्तालाई गुगल एकाउन्टसँग जोडेर व्यक्तिगत विवरणका आधारमा प्रश्न सोध्न र जवाफ पाउन सक्ने सुविधा दिन्छ।
  • सुरुवाती चरणमा यो सुविधा भारतका 'एआई प्रो' र 'एआई अल्ट्रा' प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध छ र केही हप्तामा निःशुल्क प्रयोगकर्ताका लागि विस्तार गरिनेछ।

गुगलले मंगलबारदेखि भारतमा जेमिनीको ‘पर्सनल इन्टेलिजेन्स’ फिचर उपलब्ध गराएको घोषणा गरेको छ।

यो सुविधामार्फत प्रयोगकर्ताले आफ्नो गुगल एकाउन्ट (जस्तै: जिमेल र गुगल फोटोज) लाई जेमिनीसँग जोडेर आफ्ना व्यक्तिगत विवरणका आधारमा प्रश्नहरू सोध्न र जवाफ प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

भारतमा यो फिचरको सुरुवातसँगै प्रयोगकर्ताले आफ्ना पुराना इमेल वा फोटोहरूका आधारमा “मेरो जयपुर भ्रमणको योजना के छ?” जस्ता प्रश्नहरू सोधेर तुरुन्तै जानकारी पाउन सक्नेछन्। यसका लागि जेमिनीले प्रयोगकर्ताले हेरेका हालैका युट्युब भिडियोहरूको सन्दर्भ पनि लिन सक्नेछ।

उपलब्धता: सुरुवाती चरणमा यो सुविधा भारतका ‘एआई प्रो’ र ‘एआई अल्ट्रा’ प्रयोगकर्ताहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ। यद्यपि, आउँदो केही हप्तामा यसलाई निःशुल्क प्रयोगकर्ताहरूका लागि पनि विस्तार गर्ने गुगलको लक्ष्य छ।

तथ्य जाँच: जेमिनीले आफूले दिएको जवाफको स्रोत पनि खुलाउनेछ, जसले गर्दा प्रयोगकर्ताले आवश्यक परेमा विवरणहरू आफैँ रुजु गर्न सक्नेछन्।

त्रुटि र सुधार: गुगलले जेमिनीले सधैँ सही सन्दर्भ बुझ्न नसक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। उदाहरणका लागि, यदि कसैको गल्फ खेल्दै गरेका धेरै फोटोहरू छन् भने जेमिनीले उसलाई गल्फ मनपर्छ भन्ने ठान्न सक्छ, जबकि वास्तविकतामा उक्त व्यक्ति अन्य प्रयोजनको लागि गएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रयोगकर्ताले जेमिनीलाई सच्याउन सक्नेछन्।

भारतीय बजारमा विस्तार: गुगलले पछिल्लो समय भारतमा आफ्ना एआई सुविधाहरू तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेको छ। गत हप्ता मात्रै कम्पनीले जोमाटो, स्विगी र इजीडिनरसँग मिलेर एआई मार्फत रेस्टुरेन्ट बुकिङ गर्ने सुविधा पनि सुरु गरेको थियो।

यसअघि जनवरीमा अमेरिकाबाट सुरु भएको यो फिचर मार्चमा त्यहाँका सबै प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध गराइएको थियो। जापानपछि अब भारतमा पनि यो सेवा सुरु भएपछि गुगलको एक ठूलो बजारमा एआईको पहुँच अझ सुदृढ भएको छ।

गुगल जेमिनी
ट्रम्प फोनको नयाँ डिजाइन सार्वजनिक : सुनौलो रङ र अमेरिकी पहिचानसहितको फिचर

ट्रम्प फोनको नयाँ डिजाइन सार्वजनिक : सुनौलो रङ र अमेरिकी पहिचानसहितको फिचर
सिन्दुरे जात्रामा रंगियो थिमि (तस्वीरहरू)

सिन्दुरे जात्रामा रंगियो थिमि (तस्वीरहरू)
कांग्रेसको अनुशासन समिति बैठक जारी

कांग्रेसको अनुशासन समिति बैठक जारी
मेलोनीको घोषणा : इजरायलसँगको रक्षा सम्झौता अघि बढाउँदैनौं

मेलोनीको घोषणा : इजरायलसँगको रक्षा सम्झौता अघि बढाउँदैनौं
सञ्चार मन्त्रालयमा ‘उही दिन वा भोलिपल्टसम्ममा काम टुंग्याउने’ कार्यशैली लागु

सञ्चार मन्त्रालयमा ‘उही दिन वा भोलिपल्टसम्ममा काम टुंग्याउने’ कार्यशैली लागु
औषधि व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशकमा शिवानी खड्गी

औषधि व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशकमा शिवानी खड्गी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

