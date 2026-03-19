भारतमा गुगल जेमिनीको ‘पर्सनल इन्टेलिजेन्स’ फिचर सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गुगलले भारतमा जेमिनीको 'पर्सनल इन्टेलिजेन्स' फिचर मंगलबारदेखि उपलब्ध गराएको छ।
- यो फिचरले प्रयोगकर्तालाई गुगल एकाउन्टसँग जोडेर व्यक्तिगत विवरणका आधारमा प्रश्न सोध्न र जवाफ पाउन सक्ने सुविधा दिन्छ।
- सुरुवाती चरणमा यो सुविधा भारतका 'एआई प्रो' र 'एआई अल्ट्रा' प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध छ र केही हप्तामा निःशुल्क प्रयोगकर्ताका लागि विस्तार गरिनेछ।
गुगलले मंगलबारदेखि भारतमा जेमिनीको ‘पर्सनल इन्टेलिजेन्स’ फिचर उपलब्ध गराएको घोषणा गरेको छ।
यो सुविधामार्फत प्रयोगकर्ताले आफ्नो गुगल एकाउन्ट (जस्तै: जिमेल र गुगल फोटोज) लाई जेमिनीसँग जोडेर आफ्ना व्यक्तिगत विवरणका आधारमा प्रश्नहरू सोध्न र जवाफ प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
भारतमा यो फिचरको सुरुवातसँगै प्रयोगकर्ताले आफ्ना पुराना इमेल वा फोटोहरूका आधारमा “मेरो जयपुर भ्रमणको योजना के छ?” जस्ता प्रश्नहरू सोधेर तुरुन्तै जानकारी पाउन सक्नेछन्। यसका लागि जेमिनीले प्रयोगकर्ताले हेरेका हालैका युट्युब भिडियोहरूको सन्दर्भ पनि लिन सक्नेछ।
उपलब्धता: सुरुवाती चरणमा यो सुविधा भारतका ‘एआई प्रो’ र ‘एआई अल्ट्रा’ प्रयोगकर्ताहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ। यद्यपि, आउँदो केही हप्तामा यसलाई निःशुल्क प्रयोगकर्ताहरूका लागि पनि विस्तार गर्ने गुगलको लक्ष्य छ।
तथ्य जाँच: जेमिनीले आफूले दिएको जवाफको स्रोत पनि खुलाउनेछ, जसले गर्दा प्रयोगकर्ताले आवश्यक परेमा विवरणहरू आफैँ रुजु गर्न सक्नेछन्।
त्रुटि र सुधार: गुगलले जेमिनीले सधैँ सही सन्दर्भ बुझ्न नसक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। उदाहरणका लागि, यदि कसैको गल्फ खेल्दै गरेका धेरै फोटोहरू छन् भने जेमिनीले उसलाई गल्फ मनपर्छ भन्ने ठान्न सक्छ, जबकि वास्तविकतामा उक्त व्यक्ति अन्य प्रयोजनको लागि गएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रयोगकर्ताले जेमिनीलाई सच्याउन सक्नेछन्।
भारतीय बजारमा विस्तार: गुगलले पछिल्लो समय भारतमा आफ्ना एआई सुविधाहरू तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेको छ। गत हप्ता मात्रै कम्पनीले जोमाटो, स्विगी र इजीडिनरसँग मिलेर एआई मार्फत रेस्टुरेन्ट बुकिङ गर्ने सुविधा पनि सुरु गरेको थियो।
यसअघि जनवरीमा अमेरिकाबाट सुरु भएको यो फिचर मार्चमा त्यहाँका सबै प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध गराइएको थियो। जापानपछि अब भारतमा पनि यो सेवा सुरु भएपछि गुगलको एक ठूलो बजारमा एआईको पहुँच अझ सुदृढ भएको छ।
