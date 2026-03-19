जेमिनी फर होममा ‘कन्टिन्यूड कन्भर्सेसन’ सुरु, अब बारम्बार भन्नुपर्दैन ‘Hey Google’

काठमाडौं । गूगलले आफ्नो स्मार्ट होम उपकरणहरूका लागि प्रयोगकर्ताहरूको प्रमुख मागलाई सम्बोधन गर्दै ‘कन्टिन्यूड कन्भर्सेसन’ फिचर सार्वजनिक गरेको छ। अब प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो जेमिनी उपकरणसँग अझ प्राकृतिक र सहज रूपमा कुराकानी गर्न सक्नेछन् ।
यस फिचर अन्तर्गत, पहिलोपटक “Hey Google” भनेर प्रश्न सोधेपछि जेमिनीले जवाफ दिनेछ र त्यसको केही सेकेन्डसम्म माइक्रोफोजिमिन सक्रिय नै रहनेछ ।
उपकरणमा बलिरहेको प्रकाश (Pulsing lights) हेरेर माइक्रोफोन सक्रिय रहेको थाहा पाउन सकिन्छ। यसले गर्दा अर्को प्रश्न सोध्न फेरि “Hey Google” भनिरहनु पर्दैन।
यसपटकको अपडेटमा गरिएका चार मुख्य सुधारहरू यस प्रकार छन् :
कुराकानीको सन्दर्भ : पहिलेको गूगल असिस्टेन्टको तुलनामा जेमिनीले कुराकानीको सिलसिलालाई सम्झिन्छ। यसले गर्दा तपाईँले एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन र कुराकानी प्राकृतिक लाग्दछ।
बहुभाषिक सहयोग : यो सुविधा केवल अङ्ग्रेजीमा मात्र सीमित नभई विश्वभरका सबै समर्थित भाषाहरू र क्षेत्रहरूमा उपलब्ध गराइएको छ।
घरायसी गफगाफ छुट्ट्याउने क्षमता : यसमा रहेको स्मार्ट एआईले घरका अन्य सदस्यहरूबीच भइरहेको सामान्य कुराकानी र जेमिनीलाई दिइएको कमान्डबीचको फरक स्पष्टसँग छुट्ट्याउन सक्छ, जसले गर्दा अनावश्यक जवाफ आउने समस्या कम हुन्छ।
सबैका लागि पहुँच : एक पटक यो फिचर सुचारु गरेपछि घरका सबै सदस्य र पाहुनाहरूले पनि यसको प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
यसलाई सुचारु गर्न प्रयोगकर्ताले आफ्नो ‘गूगल होम’ एपको सेटिङ्समा गएर ‘जेमिनी फर होम भ्वाइस असिस्टेन्ट’ अन्तर्गत ‘कन्टिन्यूड कन्भर्सेसन’ विकल्प रोज्नुपर्नेछ। यसले स्मार्ट होम उपकरणहरूसँगको अन्तर्क्रियालाई अझ प्रभावकारी र छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
