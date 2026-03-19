टाइम म्यागजिनको विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह

२०८३ वैशाख २ गते २३:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सन् २०२६ को टाइम म्यागेजिनको १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा परेका छन्।
  • शाहले फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा विजय हासिल गरी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए।
  • टाइमले शाहको उदयलाई युवाहरूको राजनीतिक परिवर्तनको लहरका रूपमा चित्रण गरेको छ।

२ वैशाख,काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह  अमेरिकाको  प्रतिष्ठित टाइम म्यागेजिनको १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा परेका छन् ।
सन् २0२६ को यो सूचीमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प,देखि चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसम्म पनि परेका छन् । नेताहरूको सूचीमा विश्वभरका  २५ जना परेका छन् ।

३५ वर्षीय शाह फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको विजयपछि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए।
उनको ऐतिहासिक जित विशेषगरी युवापुस्ताको व्यापक समर्थन र अघिल्लो वर्ष भएको जनआन्दोलनको प्रभावले सम्भव भएको टाइमले विश्लेषण गरेको छ ।

टाइमका एडिटर-एट-लार्ज चार्ली क्याम्पबेल ले लेखेको प्रोफाइलमा शाहको उदयलाई युवाहरूको राजनीतिक परिवर्तनको लहरका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

परम्परागत र वंशवादी राजनीतिप्रति असन्तुष्ट जनताको समर्थनले उनलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ।

राजनीतिमा आउनुअघि हिप–हप कलाकारका रूपमा परिचित शाहले काठमाडौ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा फोहोर व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन उल्लेखनीय पहल गरेका थिए।

उनको यही कार्यशैलीले उनलाई राष्ट्रिय स्तरमा लोकप्रिय बनाएको उल्लेख छ ।

शाह आफ्नो कडा र स्पष्ट अभिव्यक्तिका कारण पनि चर्चित छन्। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध खुलेर आवाज उठाउँदै आएका छन्।

संगीत पृष्ठभूमिका कारण पनि शाह युवामाझ विशेष प्रभाव राख्छन् भनिएको छ ।

यद्यपि, स्थानीय तहमा हासिल गरेको सफलता राष्ट्रिय स्तरमा दोहोर्याउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न अझै कायम छ।

आर्थिक असमानता, गरिबी र संस्थागत भ्रष्टाचारजस्ता चुनौतीबीच शाहको नेतृत्व कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको उल्लेख छ ।

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
