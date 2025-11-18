लियोनार्दो डिक्याप्रियो बने सन् २०२५ मा टाइम म्यागजिनको ‘वर्ष कलाकार’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
लस एन्जलस । हलिउड स्टार लियोनार्दो डिक्याप्रियोलाई प्रतिष्ठित टाइम म्यागजिनले ‘इन्टरटेनर अफ द इयर २०२५’ को रुपमा घोषणा गरेको छ ।
विश्वचर्चित म्यागजिनले निर्देशक पल थोमस एन्डरसनको ब्ल्याक कमेडी फिल्म “वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ मा उनको अभिनयको लागि डिक्याप्रियोलाई सम्मान गरेको हो ।
फिल्ममा, डिक्याप्रियोले एक पूर्वक्रान्तिकारीलाई आफ्नी छोरीसँग निरन्तर पागलपनसहित बाँचिरहेको पात्रको रुपमा चित्रण गरेका छन्, जबसम्म १६ वर्ष पछि पुरानो शत्रु फेरि देखा पर्दैन । त्यसपछि कथाले नयाँ मोड लिन्छ ।
“मैले धेरै पटक सोचिरहेको छु कि ऐतिहासिक कुनै पनि कुरासँग कुनै सम्बन्ध बिना, कुनै विगतका पात्रहरू, कुनै विधा, कुनै पिशाच, कुनै भूत, कुनै पनि चीजसँग जोडिएका यस्ता कति धेरै यस्ता साँच्चै मौलिक कथा विचारहरू छन्’ अभिनेताले टाइमलाई एक अन्तर्वार्तामा ‘वन ब्याटल आफ्टर एनदर’ फिल्मबारे कुरा गर्दै उनले भने ।
“स्टुडियोको लागि यस्तो कथा लिनु केही हदसम्म जोखिमपूर्ण थियो । मलाई लाग्छ, उनीहरू पल पात्रको कथावाचनको आकर्षण र उसको एक प्रकारको उग्र मौलिकतामा भर परेका छन्’ उनले भने ।
यो फिल्म केही दिनअघि घोषणा गरिएको गोल्डेन ग्लोब्स मनोनयनमा ९ विधामा छनोट भएको छ ।
उक्त लेखमा टाइमले ५१ वर्षीय अभिनेताले कसरी “उनका धेरै साथीहरूले ईर्ष्या गर्ने करियर निर्माण गरेका छन्’ भनेर पनि उल्लेख गरेको छ ।
टाइमले बास्केटबल स्टार अजा विल्सनलाई वर्षको उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा सम्मान दिएको छ भने एनिमेटेड फिल्म “केपप डेमन हन्टर्स’ लाई वर्षको उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा मान्यता दिइएको छ । यो लेख लेख्दासम्म वर्ष व्यक्तिको घोषणा हुन बाँकी छ ।
