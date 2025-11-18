+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

107/6(16.2)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

107/6(16.2)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
107/6 (16.2)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

च्यासल मुख्यालयमा ओली आए, पोखरेल बाहिरिए

अध्यक्ष ओलीभन्दा अघि एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल च्यास पुगेका थिए । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरेर पोखरेल बाहिरिएपछि अध्यक्ष ओली च्यासल पुगेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते १५:५७

२६ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी मुख्यालय च्यासल पुगेका छन् ।

११औं महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आउनेक्रम जारी छ ।

काठमाडौं आइसकेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू च्यासलमा भेला हुन थालेपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि च्यासल आउजाउ गरिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कार्यकर्ता भेट्न ईश्वर पोखरेल च्यासलमा (तस्वीरहरू)   

यही क्रममा अध्यक्ष ओली बिहीबार दिउँसो च्यासल पुगेका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीभन्दा अघि एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल च्यास पुगेका थिए । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरेर पोखरेल बाहिरिएपछि अध्यक्ष ओली च्यासल पुगेका हुन् ।

देशभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो पक्षका नेताहरूसँग भेट गरेर महाधिवेशनबारे चासो राखिरहेका छन् ।  जसका कारण आज दिनैभरि च्यासलमा चहलपहल बढेको छ ।

ईश्वर पोखरेल केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कार्यकर्ता भेट्न ईश्वर पोखरेल च्यासलमा (तस्वीरहरू)   

कार्यकर्ता भेट्न ईश्वर पोखरेल च्यासलमा (तस्वीरहरू)   
ईश्वरलाई महेशको सन्देश– महाधिवेशनपछि पनि सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्झनुस्

ईश्वरलाई महेशको सन्देश– महाधिवेशनपछि पनि सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्झनुस्
ओलीले आफू हटेर अर्कोलाई अध्यक्ष घोषणा गर्दा मेरो विमति हुँदैन : ईश्वर पोखरेल

ओलीले आफू हटेर अर्कोलाई अध्यक्ष घोषणा गर्दा मेरो विमति हुँदैन : ईश्वर पोखरेल
जाँचबुझ आयोगले बोलाउँदा ओलीले अवज्ञा गर्नु राम्रो होइन : ईश्वर पोखरेल

जाँचबुझ आयोगले बोलाउँदा ओलीले अवज्ञा गर्नु राम्रो होइन : ईश्वर पोखरेल
मैले कुनै झोंकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको होइन : ईश्वर पोखरेल

मैले कुनै झोंकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको होइन : ईश्वर पोखरेल
‘महाधिवेशनलाई चितवन भाग–२ बनाइयो भने पार्टीका लागि घातक हुनेछ’

‘महाधिवेशनलाई चितवन भाग–२ बनाइयो भने पार्टीका लागि घातक हुनेछ’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित