कार्यकर्ता भेट्न ईश्वर पोखरेल च्यासलमा (तस्वीरहरू)   

२५ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पार्टी मुख्यालय च्यासल पुगेका छन् ।
विभिन्न जिल्लाबाट महाधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि काठमाडौं आइपुगेका प्रतिनिधिहरू पनि च्यासल पुगेका छन् ।
देशभरिबाट जनप्रतिनिधिहरू आउने क्रम सुरु भएसँग नेता पोखरेल पनि च्यासल पुगेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन लागि परेका छन् ।
बुधबार सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा पोखरेलले आफूले कुनै झोंकमा पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा नगरेको बताएका थिए ।
२७ मंसिरदेखि एमालेको ११औं महाधिवेशन सुरु हुँदै छ । च्यासलमा भेला भएका नेताहरूले आ-आफ्नो पक्षमा माहोल बनाइरहेका छन् ।
सोमबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा पोखरेल समूहले आफ्नो तर्फबाट अवधारणापत्र समेत बुझाएको थियो । महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमा आफ्नो समूहको मुद्दाहरू समेटिनुपर्ने माग सो समूहको छ ।
