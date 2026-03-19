मातातीर्थमा आमाको स्मरण (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चन्द्रागिरि नगरपालिका-६ स्थित मातातीर्थमा दिवङ्गत आमाको सम्झनामा तर्पण, श्राद्ध र पूजा गर्नेको भीड लागेको छ।
- आमा नहुनेहरूले मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गरी दिवङ्गत आमालाई शान्ति मिल्ने जनविश्वास राख्छन्।
- तीर्थ परिसरमा मूर्तिकार रामकृष्ण भण्डारीद्वारा निर्मित 'साझा आमा' मूर्ति स्थापना गरिएको छ।
४ वैशाख, काठमाडौं । दिवङ्गत आमाको सम्झनामा चन्द्रागिरि नगरपालिका-६ स्थित मातातीर्थमा तर्पण, श्राद्ध र पूजा गर्नेको भीड लागेको छ ।
बिहानैदेखि स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण र पूजा गर्ने र मेला भर्नेको घुइँचो लागेको छ ।
आमा नहुने नरनारी आज बिहानै उक्त तीर्थमा स्नान तथा हरिहर (विष्णु र शिव)को दर्शन र पूजा गर्दछन् । मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गरेमा दिवङ्गत आमालाई शान्ति मिल्ने जनविश्वास छ ।
सो तीर्थको परिसरमा मूर्तिकार रामकृष्ण भण्डारीद्वारा निर्मित सबैकी आमाको प्रतीक ‘साझा आमा’को मूर्ति पनि स्थापना गरिएको छ । हरेक वर्ष आमा नहुनेहरूले त्यहाँ गई कुण्डमा नुहाएर मीठामीठा खाद्यपदार्थ चढाई मातृदिवस मनाउने प्रचलन छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4