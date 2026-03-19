मातातीर्थमा आमाको स्मरण (तस्वीरहरू)

मातातीर्थमा बिहानैदेखि स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण र पूजा गर्ने र मेला भर्नेको घुइँचो लागेको छ ।

आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ वैशाख ४ गते ९:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चन्द्रागिरि नगरपालिका-६ स्थित मातातीर्थमा दिवङ्गत आमाको सम्झनामा तर्पण, श्राद्ध र पूजा गर्नेको भीड लागेको छ।
  • आमा नहुनेहरूले मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गरी दिवङ्गत आमालाई शान्ति मिल्ने जनविश्वास राख्छन्।
  • तीर्थ परिसरमा मूर्तिकार रामकृष्ण भण्डारीद्वारा निर्मित 'साझा आमा' मूर्ति स्थापना गरिएको छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । दिवङ्गत आमाको सम्झनामा चन्द्रागिरि नगरपालिका-६ स्थित मातातीर्थमा तर्पण, श्राद्ध र पूजा गर्नेको भीड लागेको छ ।

बिहानैदेखि स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण र पूजा गर्ने र मेला भर्नेको घुइँचो लागेको छ ।

आमा नहुने नरनारी आज बिहानै उक्त तीर्थमा स्नान तथा हरिहर (विष्णु र शिव)को दर्शन र पूजा गर्दछन् । मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गरेमा दिवङ्गत आमालाई शान्ति मिल्ने जनविश्वास छ ।

सो तीर्थको परिसरमा मूर्तिकार रामकृष्ण भण्डारीद्वारा निर्मित सबैकी आमाको प्रतीक ‘साझा आमा’को मूर्ति पनि स्थापना गरिएको छ । हरेक वर्ष आमा नहुनेहरूले त्यहाँ गई कुण्डमा नुहाएर मीठामीठा खाद्यपदार्थ चढाई मातृदिवस मनाउने प्रचलन छ ।

वनको सही व्यवस्थापनले दिन सक्छ १० लाख रोजगारी

कांग्रेस आधिकारिकता मुद्दामा विश्वप्रकाशले पनि बहस गर्ने

धनुषामा बुधबारदेखि बेपत्ता व्यक्ति बाँसघारीमा मृत फेला

नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीले जनस्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने दीर्घकालीन सुधार

सञ्चारमन्त्रीले गरे सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको निरीक्षण, भने- अब राजस्व तिरेको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छापिन्छ

धनकुटामा पर्यटन पूर्वाधार : बढ्दो लगानी, प्रतिफल शून्य

