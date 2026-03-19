बेग्लै हास्य शो ‘कमेडी बाज’ ल्याउँदै सुन्दर खनाल, यस्तो छ टिजर

शोमा म्याकुरी, बिटी कान्छा र सरोज भण्डारी पनि देखिनेछन् ।

२०८३ वैशाख ४ गते १३:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कमेडियन सुन्दर खनालले टिभी शो ‘कमेडी दरबार’को तेस्रो सिजनबाट बाहिरिएर नयाँ शो ‘कमेडी बाज’ लिएर आउनुभएको छ।
  • ‘कमेडी बाज’ रोस्टिङ शो हुनेछ र यसको मूल अवधारणा ‘ब्याटल’ फम्र्याटमा आधारित छ, जुन इमेज टिभी र युट्युबबाट प्रसारण हुनेछ।
  • शो वैशाख दोस्रो सातादेखि प्रसारण हुनेछ र सुन्दर खनाल, आरती थापा, पवन खतिवडा लगायतका कलाकारहरू सहभागी हुनेछन्।

काठमाडौँ । टिभी शो ‘कमेडी दरबार’को तेस्रो सिजनबाट बाहिरिएका कमेडियन सुन्दर खनालले अलग्गै कमेडी शो लिएर दर्शकमाझ आउने भएका छन् । उनले शुक्रबार यसको टिजर सार्वजनिक गरेका छन् ।

शोको नाम ‘कमेडी बाज’ राखिएको छ । सार्वजनिक टिजरमा एक्सनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । तर शोको संरचनाबारे भने जानकारी गराइएको छैन ।

बुझिए अनुसार ‘कमेडी बाज’ रोस्टिङ शो हुनेछ । बिभिन्न क्षेत्रका पाहुनालाई निमन्त्रणा गरिन्छ र कमेडी प्रस्तुत गरिन्छ । शोबारे खनाल भन्छन्, शोको मूल अवधारणा ‘ब्याटल’ फम्र्याटमा आधारित छ । अहिलेका लागि यत्ति भनौं बाँकी पुरा एपिसोडमा हामीले अवश्य देखाउनेनै छौं ।’

खनालका अनुसार, यो शो इमेज टिभी र सुन्दर खनालको युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुनेछ । टिजरमा शोका होस्टहरू सुन्दर र आरती थापालाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

अन्य कमेडियनहरु पवन खतिवडा (म्याकुरी), विश्वास तिमल्सिना (बिटी कान्छा), सरोज भण्डारी, सीता न्यौपाने, सुशान्त बस्याल, आशिष न्यौपाने, निश्चल अर्याल लगायतका कलाकार पनि हुनेछन् ।

शोको प्रसारण वैशाख दोस्रो सातादेखि हुने जनाइएको छ । ‘कमेडी बाज’ मा देखिएका अधिकांश कमेडियन ‘कमेडी दरबार’ मा आबद्ध छन् । यसबारे भने उनीहरुले दुबै शोमा देखिने बताएका छन् ।

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
