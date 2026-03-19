देउवाको गृहप्रदेशमा कांग्रेसले गर्ने भनेको निर्वाचन समीक्षा स्थगित

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १३:५५

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गर्ने भनिएको निर्वाचन समीक्षा तथा १५ औं महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।

शनिबारका लागि पूर्वनिर्धारित निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रमलाई कांग्रेसले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको हो ।

कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बिहीबार प्रदेश कार्यसमितिलाई पत्र पठाएर शनिबारका लागि तय भएको कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी गराएका छन् ।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित हुनुको कारणबारे भने पत्रमा खुलाइएको छैन । ‘पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम विशेष कारणवश अर्को सूचना जारी नभएकासम्मका लागि स्थगन गरिएको’, पत्रमा उल्लेख छ ।

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले कार्यक्रम आयोजनाका लागि चासो नदेखाएपछि शनिबारको चुनावी समीक्षा स्थगित भएको स्रोतको दाबी छ ।

‘हामीले कार्यक्रमबारे चासो देखाएनौं । मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि रेस्पोन्स गर्नुभएन भन्ने छ,’ प्रदेश कार्यसमितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रदेश कार्यसमितिले नै कार्यक्रम आयोजना नगरिदिएपछि के को कार्यक्रम हुन्छ ।’

यसअघि कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा ३ वैशाखका लागि तय भएको चुनावी समीक्षा कार्यक्रम पनि स्थगित गरेको थियो ।

३० चैतमा कार्यवाहक मुख्यसचिव दुलालले कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिलाई पत्रमार्फत् सुर्खेतको कार्यक्रम ११ वैशाखमा आयोजना गरिने जानकारी गराएका थिए ।

तर, सुदूरपश्चिमको धनगढीमा आयोजना गरिने भनिएको कार्यक्रम ‘विशेष कारणवश’ स्थगित भनिए पनि अर्को मिति तोकिएको छैन ।

सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसले मधेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा  चुनावी समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

मधेश प्रदेशमा २४ चैत, गण्डकी प्रदेशमा २७ चैत र लुम्बिनी प्रदेशमा २९ चैतमा कांग्रेसले चुनावी समीक्षा गरेको थियोे ।

यस्तै वैशाख ३ गते कर्णालीको सुर्खेत, ५ वैशाखमा सुदूरपश्चिमको धनगढी, ७ वैशाखमा बागमतीको हेटौंडा र ९ वैशाखमा कोशीको विराटनगरमा चुनावी समीक्षा कार्यक्रम गर्ने कार्यतालिका थियो ।

सुदूरपश्चिम कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश हो ।

निर्वाचन समीक्षा नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिम प्रदेश
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित