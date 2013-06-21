नेकपा मालेको समीक्षा- निर्वाचन प्रक्रिया र परिणाममा कैयौँ आशंका छन्

बुधबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स्थायी कमिटीको विस्तारित बैठकपछि महासचिव सीपी मैनालीले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन परिणाममाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १९:२३

४ चैत, काठमाडौं । नेकपा मालेले भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रक्रिया र परिणाममा कैयौँ आशंका उत्पन्न भएको समीक्षा गरेको छ । बुधबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स्थायी कमिटीको विस्तारित बैठकपछि मालेका महासचिव सीपी मैनालीले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन परिणाममाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएता पनि त्यसका प्रक्रिया र परिणाममा कैयौँ आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्,’ मैनालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संसदवादी दलका गलत नीति, दमनकारी रवैया र भ्रष्ट आचरणबाट आजित जनता तत्कालीन गठबन्धन सरकारको विरोधमा रहेको विषय विज्ञप्तिमा स्वाभाविक भनिएको छ । भदौ २३ मा जेनजीको विरोध प्रदर्शन विरुद्ध भएको दमनको प्रतिक्रियाका आडमा रचिएको विध्वंसकारी क्रियाकलाप चुपचाप हेर्न जनता बाध्य बनेको पनि टिप्पणी गरिएको छ ।

‘तत् पश्चात् एनजिओ/आईएनजीओको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गठित गैर दलीय भनिएता पनि रास्वपाको यथास्थितिवादी कार्की सरकारले गराएको निर्वाचनबाट राजनीतिक मूल्याङ्कनको निष्कर्ष विपरीत परिणाम आउनु आशंकायुक्त भए पनि अस्वाभाविक रहेन,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘समय क्रममा यसका कर्तुत र कारक तत्त्वहरू उद्घाटित हुँदै जानेछन् ।’

यद्यपि रास्वपाको नेतृत्वमा पूर्ण बहुमतको नयाँ सरकार बनिरहेकामा मालेले शुभकामना दिएको छ ।

यस्तै अमेरिकी सेनाको डेपुटी कमान्डिङ जनरल, लेफ्टिनेन्ट जनरल जोएल भोवेल नेपाल आएको र त्यसअघि फागुन १ गते अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका जनरल सामुयल जे पापारोको भ्रमणमा पनि मालेले शंका व्यक्त गरेको छ ।

निर्वाचन समीक्षा नेकपा माले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
ट्रम्प भन्छन्- होर्मुज स्ट्रेट हामी प्रयोग गर्दैनौँ, प्रयोग गर्नेहरूकै जिम्मा लाउनेबारे सोच्दैछु

ट्रम्प भन्छन्- होर्मुज स्ट्रेट हामी प्रयोग गर्दैनौँ, प्रयोग गर्नेहरूकै जिम्मा लाउनेबारे सोच्दैछु
मनरो र भान डेर डुसेन जेबी ब्रुग्समा अनुबन्धित

मनरो र भान डेर डुसेन जेबी ब्रुग्समा अनुबन्धित
आन्तरिक ऋण कुनै हालतमा चालु र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगर्न सिफारिस

आन्तरिक ऋण कुनै हालतमा चालु र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगर्न सिफारिस
सकिएन कांग्रेसको 'संकटकाल'

सकिएन कांग्रेसको ‘संकटकाल’
पितृशोकमा रहेका ओलीलाई रास्वपा उपसभापति अर्यालको समवेदना

पितृशोकमा रहेका ओलीलाई रास्वपा उपसभापति अर्यालको समवेदना
स्वास्थ्यको घट्दो बजेट : ज्यान र खल्ती दुवै जोखिममा

स्वास्थ्यको घट्दो बजेट : ज्यान र खल्ती दुवै जोखिममा

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
'शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?'

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

