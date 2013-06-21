ट्रम्प भन्छन्- होर्मुज स्ट्रेट हामी प्रयोग गर्दैनौँ, प्रयोग गर्नेहरूकै जिम्मा लाउनेबारे सोच्दैछु

होर्मुजमा इरानको नाकाबन्दी खुलाउन ट्रम्पले आफ्ना नेटो सहयोगी राष्ट्र र चीनको सहयोग मागेका थिए । तर, कोही पनि अगाडि आएनन् । त्यसपछि ट्रम्पको नयाँ धारणा आएको हो ।  

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १९:४२

४ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको नियन्त्रणमा रहेको समुन्द्री नाका ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ अमेरिकाले प्रयोग नगर्ने बताएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्रूथमा अभिव्यक्ति दिँदै ट्रम्पले होर्मुज नाका अमेरिकाले प्रयोग गर्ने नभई जसले प्रयोग गर्छन् उसै देशको जिम्मा दिने बताएका हुन् ।

‘यदि हामी आतंकी राज्य इरानको बाँकी संरचना समाप्त गरिदियौँ र उक्त ‘स्ट्रेट’(होर्मुज) को जिम्मेवारी त्यसको प्रयोग गर्ने देशहरूलाई दिइयो भने के हुन्छ ? भन्ने म सोचिरहेको छु,’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘हामी त्यसको प्रयोग गर्दैनौँ, अरूले गर्छन् ।’

यसले अमेरिकाका केही ‘सुस्त सहयोगी’ हरूलाई छिट्टै सक्रिय हुन बाध्य पार्ने ट्रम्पले टिप्पणी गरेका छन् ।

ट्रम्पले अघिल्लो ट्रूथ पोस्टमा इरान ‘विश्वको नम्बर एक आतंक समर्थक देश’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए । जसमा अमेरिकाले आतंकवाद समर्थन गर्ने ती सबै गतिविधि छिट्टै बन्द गर्ने दाबी गरेका थिए ।

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले सैन्य हमला गरेपछि इरानले होर्मुज नाकामा नाकाबन्दी गरेको छ । जसले विश्वभरको ऊर्जा आपूर्तिमा संकट सिर्जना भएको छ ।

यसअघि होर्मुजमा इरानको नाकाबन्दी खुलाउन ट्रम्पले आफ्ना नेटो सहयोगी राष्ट्र र चीनको सहयोग मागेका थिए । तर, कोही पनि अगाडि आएनन् । त्यसपछि ट्रम्पको नयाँ धारणा आएको हो ।

डोनाल्ड ट्रम्प स्ट्रेट अफ होर्मुज
सम्बन्धित खबर

को हुन् जो केन्ट ? ट्रम्पसँग असहमति देखाउँदै किन दिए राजीनामा ?

इरानसँगको युद्धलाई लिएर ट्रम्पका उच्च सहयोगीले दिए राजीनामा

इरानसँगको युद्धमा एक्लिए ट्रम्प : नेटो देशहरूले भने- यो हाम्रो लडाइँ होइन

ट्रम्पले नेटो सहयोगीहरूसँग मद्दत मागे, अस्ट्रेलिया र जापानले गरे अस्वीकार

ट्रम्पको चेतावनी : होर्मुज स्ट्रेट सञ्चालनमा सहयोग नभए नेटोको भविष्य नराम्रो हुनेछ

होर्मुज स्ट्रेटको सुरक्षाका लागि ट्रम्पले युद्धपोत आशा गरेपछि कुन देशले के भने ?  

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित