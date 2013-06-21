+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रम्पले नेटो सहयोगीहरूसँग मद्दत मागे, अस्ट्रेलिया र जापानले गरे अस्वीकार

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते १०:१६

२ चैत, काठमाडौं । अमेरिका र इजरायली सेनाले इरानमाथि आक्रमण तीव्र बनाइरहेका छन् भने इरानले पनि इजरायल र खाडी राष्ट्रहरुमा हमला गरिरहेको छ ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वासिङ्टनले इरानसँग वार्ता गरिरहे पनि तेहरान युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौताका लागि अझै तयार नरहेको बताएका छन् । उनले पानीजहाजको प्रमुख मार्ग ‘होर्मुज स्ट्रेट’ पुनः खुला गर्न नेटोका सहयोगी राष्ट्रहरूसँग मद्दतको माग पनि गरेका छन्।

प्रतिक्रियामा अस्ट्रेलिया होर्मुज स्ट्रेटमा युद्धपोत नपठाउने स्पष्ट पारेको छ । ट्रम्पले जलमार्ग खुला राख्न मद्दतको अपिल गरेपछि अष्ट्रेलियाकी यातायात मन्त्री क्याथरिन किङले एबीसी रेडियोसँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन्।

किङले भनिन्, ‘हाम्रा अनुरोधहरूको सम्बन्धमा हाम्रो योगदान के हो भन्ने कुरामा हामी धेरै प्रस्ट छौं। र अहिलेसम्म त्यो युएईको लागि हो। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा विशेषगरी त्यस क्षेत्रमा रहेका अस्ट्रेलियाली नागरिकहरूको संख्यालाई ध्यानमा राख्दै रक्षामा सहयोग गर्न हामीले विमान उपलब्ध गराइरहेका छौं।’

उनले थपिन्, ‘तर हामी होर्मुज स्ट्रेटमा जहाज पठाउने छैनौं। हामीलाई थाहा छ त्यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। तर यो हामीलाई सोधिएको वा हामीले योगदान गरिरहेको विषय होइन।’

उता, जापानले पनि होर्मुज स्ट्रेट हुँदै पानीजहाजहरूलाई ‘एस्कर्ट’ गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएकोछ  । जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले संसद्‌मा भनेकी छिन्, ‘टोकियोको होर्मुज स्ट्रेट हुँदै तेलका ट्याङ्करहरूलाई ‘एस्कर्ट’ गर्न नौसैनिक जहाजहरू पठाउने कुनै योजना छैन।’

ताकाइचीले भनिन्, ‘हामीले एस्कर्ट गर्ने जहाजहरू पठाउने विषयमा कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौं। जापानले स्वतन्त्र रूपमा के गर्न सक्छ र कानुनी दायराभित्र रहेर के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर परीक्षण गरिरहेका छौं।’

संसारको पाँचौँ हिस्सा तेल आपूर्ति हुने यस महत्त्वपूर्ण जलमार्गको सुरक्षाका लागि ट्रम्पले अमेरिकी सहयोगीहरूसँग लगातार मद्दत मागिरहेको बेला जापानको यस्तो भनाइ आएको हो।

इरानले प्रभावकारी रूपमा यो साँघुरो स्ट्रेटमा नाकाबन्दी लगाएको छ।

ताकाइची ट्रम्पसँगको वार्तापछि यसै साताको अन्त्यतिर वासिङ्टन डीसी जाने अपेक्षा गरिएको छ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
डोनाल्ड ट्रम्प नेटो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रम्पको चेतावनी : होर्मुज स्ट्रेट सञ्चालनमा सहयोग नभए नेटोको भविष्य नराम्रो हुनेछ

होर्मुज स्ट्रेटको सुरक्षाका लागि ट्रम्पले युद्धपोत आशा गरेपछि कुन देशले के भने ?  

‘घृणाले भरिएको’ इरानले मूल्य चुकाइरहेको छ : ट्रम्प

युद्धका बाबजुद इरानी फुटबल टोलीलाई अमेरिकामा स्वागत गर्ने ट्रम्पको भनाइ

बेलायतमाथि ट्रम्पको टिप्पणी – हामीले जितिसकेपछि युद्धमा जोडिनुको अर्थ छैन

ट्रम्पको दाबी – इरानको हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, वायुसेना, नौसेना र नेतृत्व समाप्त भयो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित