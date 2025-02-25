एन्फा महिला लिग : झापा एफसीमाथि आर्मीको फराकिलो जित

४ चैत, काठमाडौं । शहीद स्मारक एन्फा महिला लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले झापा फुटबल क्लबमाथि फराकिलो जित निकालेको छ ।
च्यासल रंगशालामा बुधबार भएको खेलमा आर्मीले झापा एफसीलाई ५–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो । पहिलो हाफमा दुवैतर्फबाट गोल हुन नसकेको खेलमा आर्मीले दोस्रो हाफमा ५ गोल गर्यो ।
खेलको ५७औं मिनेटमा दिपा शाहीले गोल गर्दै आर्मीलाई पहिलो अग्रता दिलाइन् । त्यसपछि आर्मीका हिमा चौधरीले ६८औं, अन्जना थुलुङ राईले ८६ र ९०औं मिनेट गोल गर्दा तुलसा बोहराले दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गरिन् ।
यसअघि आज भएको पहिलो खेलमा संकटा एफसीले संकटाले एनआरटीलाई ४–० को गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो ।
लिगअन्तर्गत बिहीबार दुई खेल हुनेछन् । भोलिको पहिलो खेलमा बागमती युथ क्लब र आरएस पोखराबीच बिहान ११ बजे खेल्नेछन् ।
दोस्रो खेल नेपाल पुलिस क्लब र चर्च ब्वाइज युनाइटेडबीच हुने तालिका छ । महिला लिगमा ९ टोलीको सहभागिता छ ।
