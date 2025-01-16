+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा अवधि काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

कैलाली–५ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद डा. आनन्द चन्द र गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित कांग्रेस सांसद जगत तिमिल्सिनाले रकम फिर्ता गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८३ वैशाख ४ गते १८:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदा लिएर काम नगरेका ४०० प्राध्यापकले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
  • रास्वपा सांसद आनन्द चन्द र कांग्रेस सांसद जगत तिमिल्सिनाले क्रमशः ४४ लाख ५६ हजार र ३३ लाख ५० हजार रकम फिर्ता गरेका छन्।
  • त्रिविले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकबाट हालसम्म २० जनाले ६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको छ र थप फिर्ता हुने तयारीमा छन्।

४ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदा लिई पूरा अवधि काम नगरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले रकम फिर्ता गरेका छन् ।

कैलाली–५ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद डा. आनन्द चन्द र गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित कांग्रेस सांसद जगत तिमिल्सिनाले रकम फिर्ता गरेका हुन् । सांसद हुनुअघि उपप्राध्यापक चन्द त्रिवि पाटन संयुक्त क्याम्पस र सहप्राध्यापक तिमिल्सिना व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागमा कार्यरत थिए ।

पाटन क्याम्पस र केन्द्रीय विभाग स्रोतका अनुसार चन्दले गत ३० चैतमा ४४ लाख ५६ हजार र तिमल्सिनाले गत २ वैशाखमा ३३ लाख ५० हजार रकम फिर्ता गरेका हुन् ।

‘केन्द्रीय कार्यालयमा उहाँहरूले रकम बुझाएको पत्र आइपुगेको छ,’ पाटन क्याम्पस र व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले भने, ‘बिदा लिएपछि फर्किएर पूरै समय पढाउनुपर्ने हो । तर राजीनामा दिएर चुनाव लड्न जानुभयो । काम नगरेपछि त्रिविलाई रकम फिर्ता गर्नुभएको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अध्ययन बिदामा विदेश गएका त्रिविका प्राध्यापक उतै लुक्छन्

त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० मा ३ वर्षभन्दा बढी ५ वर्षसम्मको अध्ययन बिदा उपभोग गरेका शिक्षकले फर्केर कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि ३ वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरेमा कम्तीमा ३ वर्ष विश्वविद्यालयको सेवामा रही काम गर्नुपर्ने नियम छ ।

अध्ययन बिदा सकिएपछि नफर्किएमा बिदामा बस्दा त्रिविको ढुकुटीबाट खाइपाइ आएको तलब भत्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने भनेर कबुलियतनामा गरिएको हुन्छ ।

सोही कबुलियतनामा अनुसार चन्द र तिमिल्सिनाले फर्केर त्रिविमा सेवा नगरेपछि रकम फिर्ता गरेका हुन् । त्रिवि अधिकारीका अनुसार चन्द र तिमिल्सिनाले पीएचडीका लागि बिदा लिएका थिए । तर चन्दले चुनावअघि पीएचडी सके भने तिमिल्सिनाले पीएचडी पनि पूरा गरेका छैनन् ।

तिमिल्सिना २०५७ असार ९  मा त्रिवि सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले अध्ययन बिदा २०७७ माघ १ देखि २०८० पुस १३ सम्म लिएका थिए । अध्ययन बिदामा पीएचडी पूरा नगरे पनि उनी त्रिवि सेवामा फर्किएका थिए । त्रिविको रेकर्डअनुसार फर्किएर उनले २०८२ पुस २१ सम्म सेवा गरे । र, २२ पुसमा राजीनामा दिए ।

‘फर्किएपछि उहाँले तीन वर्ष सेवा गर्नुपर्ने हो । तर नगरेपछि अध्ययन अवधिको मात्र सावाँ र १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुभएको छ,’ त्रिविका एक अधिकारीले भने ।

उनले यही साता रकम फिर्ता गरेका हुन् । ‘बिदा सकिएपछि दुई वर्ष १ महिना पढाएको हुँ । तर नियमले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि तिरेको हो,’ राष्ट्रिय सभा सदस्य तिमिल्सिनाले भने, ‘पार्टीले टिकट दियो । बाध्यतामा परियो । त्रिविलाई पाँच पैसा पनि घाटा नहोस् भनेर फिर्ता गरियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

४०० प्राध्यापकले गरेको अध्ययन बिदा दुरुपयोग : १९ जनाले गरे ६ करोड फिर्ता

कोभिडका कारण पीएचडी पूरा गर्न नसकिएको उनको दाबी छ । पीएचडी गर्न थाइल्यान्डको एक विश्वविद्यालयबाट उनले छात्रवृत्ति पाएका थिए ।

‘पीएचडी गर्न जाने भनेको हो, लकडाउन भयो । अनलाइन कक्षा भएको थियो । तर आमालाई कोभिड भयो । कक्षालाई निरन्तराता दिन सकिएन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘पीएचडी गर्न समय बाँकी नै थियो । ७ वर्षसम्मको समय थियो । यता तीन वर्षको बिदा थियो ।’ त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको टिकट पाएकाले राजीनामा दिएर चुनावमा होमिएको उनले बताए ।

अध्ययन बिदा पूरा गरेपछि आफूले हसिल गरेको उपलब्धिको रिपोर्ट त्रिविमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यदि अध्ययन पूरा नगरेमा पनि सो अवधिमा त्रिविबाट खाइपाइ आएको तलब फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी, रास्वापका सांसद चन्द २०६५ सालबाट त्रिवि सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले अध्ययन बिदा २०७८ मंसिर ५ देखि २०८२ पुस ३० सम्मको लिएका थिए । पीएचडी सकिँदै गर्दा उनी २१ फागुनको चुनावमा होमिएका हुन् ।

चन्दले चुनावअघि पीएचडी पूरा गरेका हुन् । एउटा ‘डिफेन्स’ चुनावअघि र अर्को चुनावपछि गरेका हुन् । ‘पीएचडीको सबै प्रक्रिया उहाँले चुनावपछि पूरा गर्नुभएको हो,’ त्रिविका ती अधिकारीले भने, ‘तर चुनावअघि त्रिविमा राजीनामा दिनुभएको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

२ अर्ब बढी नोक्सान पारेर नफर्किएका प्राध्यापकलाई त्रिविले दियो ३५ दिनको समय, नत्र कारबाही

सांसद चन्दले पनि रकम फिर्ता गरेको स्वीकार गरेका छन् । ‘अध्ययन बिदा लिएको थिएँ । चुनावमा जाने भएपछि राजीनामा दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘चार वर्षको तलब ब्याजसहित तिरेको छु । आफैंले फलो गरेर तिरेको हुँ । देशको काम गर्नेले इथिकल त हुनुपर्‍यो नि ।’ सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पीएचडीको सर्टिफिकेट लिएको सांसद चन्दले बताए । ‘पीएचडी सकेर सर्टिफिकेट लिइसकें,’ उनले भने ।

त्रिवि अधिकारीका अनुसार चन्दले समयमा नै पैसा फिर्ता गरेका हुन् । ‘उहाँ (चन्द) को पीएचडी सकिनु र चुनावमा जानु सँगैसँगै जस्तो भयो । समयमा नै फरफारक गर्नुभएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।

२० प्राध्यापकले फिर्ता गरे ६ करोड

त्रिविले विज्ञ शिक्षक उत्पादन गर्न तलब सहितको अध्ययन बिदा दिने गरेको छ । तर अध्ययन बिदाको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ । जसका कारण त्रिविले आर्थिक क्षति अनि शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी बेहोरिरहेको छ ।

अध्ययन बिदामा विदेश गएकामध्ये नफर्किनेको संख्या वर्षेनी बढिरहेको रिपोर्ट अनलाइनखबरले प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि त्रिविले डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्त्वमा छानबिन कमिटी बनाएको थियो । उक्त कमिटीको प्रतिवेदनअनुसार ४०० प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ ।

डा. काफ्लेकै संयोजकत्त्वमा ‘हेल्प डेस्क’ बनाएर अहिले पनि काम गरिरहेको छ । हालसम्म २० जना प्राध्यापकले रकम फिर्ता गरेका छन् । जसबाट ६ करोड रकम संकलन भएको त्रिविले जनाएको छ । ‘५०–६० जना तिर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ कमिटीका संयोजक डा. काफ्लेले भने, ‘असारसम्ममा काम सक्छौँ ।’ थप फाइलहरू पनि फेला परेकाले असारसम्मको समय आवश्यक परेको कमिटीले जनाएको छ ।

त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालका अनुसार अझै  भेरिफाइ गर्ने काम पनि भइरहेको छ । ‘भेरिफाइड भइरहेको छ । पैसा फिर्ता गर्न आइरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

कसकसले फिर्ता गरे रकम 

रकम फिर्ता गर्नेमा मित्रमणि सुवेदी,  हिमाकुमारी राउत, रिना श्रेष्ठ, पुष्पराज आचार्य, ज्ञानप्रसाद गौतम, डा. आशुतोषकुमार सिंह, जीवनाथ लम्साल, डा. बुना भण्डारी, दीपक पुडासैनी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने प्राध्यापकको खोजी गर्न त्रिविले बनायो समिति

त्यसैगरी सरस्वती दवाडी, थिरबहादुर बुढाथोकी, नारायण सुवेदी, प्रकाश आचार्य, शम्भु पौडेल, जगत तिमल्सिना, बालहरि पौडेल, वीरेन्द्रप्रसाद गुप्ता, अर्चना न्यौपाने तिमिल्सिना, शैलेन्द्रनाथ अधिकारी र आनन्दबहादुर चन्द छन् ।

त्रिविले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने शिक्षक कर्मचारीबाट उठ्ने रकम निवृत्तिभरण कोषमा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा त्रिविले यो शीर्षकलाई आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा पनि राखेको छ ।

४०० ले गरे दुरुपयोग२ अर्ब बढी रकम उठ्न बाँकी

यसरी अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकको संख्या ४०० रहेको छ । यसबाट २ अर्ब बढी त्रिविले फिर्ता लिनुपर्ने छ । तर कतिपय प्राध्यापक अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । सम्पर्कमा नआएका प्राध्यापकलाई खोजीखोजी त्रिविले पत्रचार गरिरहेको छ । स्थायी प्राध्यापक अध्ययन बिदामा गएर नफर्किंदा त्रिविले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राख्नु परेको छ । स्थायी शिक्षक नफर्किंदा त्रिविलाई दोहोरो घाटा भइरहेको छ ।

बिदामा गएर विदेशमै लुक्छन् 

अध्ययन बिदामा विदेश गएका त्रिविका प्राध्यापक विदेशै लुक्ने गरेको भेटिएको छ । धेरैजसो शिक्षकहरू ५ वर्षसम्म त्रिविको तलब खाने र बिदा सकिएपछि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा तथा युरोपका विभिन्न मुलुकमै बस्ने गरेको पाइएको हो ।

त्रिविको नियममा शिक्षक लगातार ९० दिनसम्म बिनासूचना क्याम्पस वा कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिने भनिएको छ । विदेशबाट राजीनामापत्र त्रिविमा पठाउने तर रकम भने फिर्ता भने गर्दैनन् ।

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका धेरै प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेका छन् ।

३९८ जना प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेकोमा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा ११४ जना, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा १०६ जना र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा ९९ जना छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अध्ययन बिदा दुरुपयोग : त्रिविले फिर्ता माग्यो ब्याजसहित रकम

त्यसैगरी, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा २८ जना, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा १३ जना, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा ९ जना, शिक्षाशास्त्र संकायमा ९ जना, व्यवस्थापन संकायमा १९ जना र कानुन संकायमा १ जना प्राध्यापक रहेका छन् ।

छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्नेमा २०७ जना गरी ३९८ जना प्राध्यापक छन् । विभिन्न विभागका थप ५० भन्दा बढी नयाँ फाइल पनि भेटिएकाले यो संख्या अझै बढ्ने छ । अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्नेमा २०३५ सालपछिका फाइलसमेत भेटिएको छ ।

अध्ययन बिदाको दुरुपयोगका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालय र शिक्षामन्त्री पोखरेल समितिका संयोजक डा. काफ्लेसँग अघिल्लो साता छलफल गरेका छन् ।

अध्ययन बिदा कांग्रेस तलब त्रिभुवन विश्व विद्यालय त्रिवि भत्ता रास्वपा
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित