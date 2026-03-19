+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तमोर कोरिडोर कालोपत्र गरियो तर बनेनन् पुल, यात्रुलाई सास्ती

ठेकेदारको लापरबाही र बजेट अभाव मुख्य चुनौती

सरकारले पुल निर्माणका लागि भएको सम्झौता अनुसार बजेट नपठाउँदा र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण निर्माणको गति सुस्त भएको हो ।

ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८३ वैशाख ६ गते ९:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वी पहाडमा चीन र भारत जोड्ने तमोर कोरिडोरको ११० किलोमिटर सडकमा ७३ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ।
  • तमोर कोरिडोरका ८ वटा पुल निर्माणमा सुस्ती हुँदा यात्रुहरूले वर्षायाममा सवारीमा समस्या भोगिरहेका छन्।
  • पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नपठाउँदा र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले काममा ढिलाइ भइरहेको छ।

६ वैशाख, धनकुटा । पूर्वी पहाडमा निर्माणाधीन चीन र भारत जोड्ने द्रुतमार्ग तमोर कोरिडोरमा सवारी सञ्चालन हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ ।

धनकुटाको मूलघाटदेखि पाँचथरको गणेशचोक खण्डमा पर्ने ११० किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ७३ किलोमिटर कालोपत्र नै भइसकेको छ । तर, यस सडकमा पर्ने ८ वटा मोटररेबल पुल निर्माणमा सुस्त गतिमा हुँदा तमोर कोरिडोर सडकबाट यात्रुहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

खोलाहरूमा  अकस्मात् बाढी आउँदा सवारीका साधनहरूले बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । पुल नहुँदा वर्षायाममा अचानक आउने बाढीका कारण सवारीका साधन गन्तव्यमा पुग्न नपाइबीचमै रोकिने गरेका छन् । यस्तै पानी बगिरहेको ठाउँबाट सबारी चलाउँदा विशेष गरी मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

सुनसरीबाट पाँचथरसम्मको मोटरसाइकलबाट यात्रामा आएका अनुप निरौलाले पानी बगिरहेको ठाउँबाट यात्रा गर्नु पर्दा एउटा जुत्ता खोलाले बगाएको र अर्को जुत्ता भिजेर तत्काललाई काम नदिने भएको गुनासो गरे ।

उनले सडक राम्रो छ भनेको सुनेर पहिलोपटक यात्रामा आएको भएपनि पुल नहुँदा निकै समस्या भोग्नु परेको बताए ।

तमोर कोरिडोर सडकको मुलघाट गणेशचोक खण्डमा रहेका निर्माणाधिन ८ वटा पुलमध्ये हेवा, लारिप्पा र वगुवा खोलामा पुल निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन । यस्तै कम्बुवा खोलामा २५ प्रतिशत, लखुवा र रघुवा खोलामा २७/२७ प्रतिशत, नावा खोलामा ५० प्रतिशत र छरुवा खोलामा पुल निर्माणको ७५ प्रतिशत प्रगति भएको तमोर करिडोर पुल सेक्टर कार्यालय धरानका इन्जिनियर नवीन शाहले जानकारी दिए ।

पुल निर्माणका लागि सम्झौता अनुसार बजेट सरकारले नपठाउँदा तथा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण निर्माण सम्पन्न हुन समस्या रहेको शाहले बताए ।

एउटा पुल निर्माण गर्न करिब १० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, हालसम्म सबै परियोजनामा आवश्यक बजेट उपलब्ध भइनसकेको अवस्था छ । तर यसको मार भने यात्रुले खेप्दै आएका छन् ।

निर्माण सुरु भएको पुलको काम सम्पन्न नहुँदा बाढीले निर्माणाधिक पुलका संरचना बगाउँदा सुरुबाटै काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय महेन्द्र न्यौपानेले बताए ।

उनले खोलामा आउने बाढीले पुल निर्माणमा तथा यात्रुहरुलाई समस्या हुने गरेको बताए । न्यौपानेले निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले समस्या भएको बताए ।

हालसम्म पुल निर्माणको प्रगती नहुँदा तराइबाट तमोर करिडोर हँदै ताप्लेजुङसम्म जाने यात्रु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

विशेषत पाँचथर–धनकुटा सीमावती नावा खोलामा चैतदेखि कात्तिकसम्म पानीको बहाव घटबढ हुने गरेको र त्यसका कारणले सवारीसाधनको नियमित आवागमन प्रभावित हुने गरेको न्यौपानेले बताए ।

तमोर करिडोरका ८ वटा पुलको निर्माणका लागि ३ वटा प्यााकेजमा ठेक्का लागेको छ । जसमा छरुवा खोलाको पुल निर्माणका लागि लुम्विनी रौता खानी जेभीले भ्याट र पिएस सहित १७ करोड २३ लाख ७९ हजार ५४० रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ ।

२०७८ फागुन ६ गते भएको सम्झौताको आगामी असार मसान्तमा म्याद सकिने इन्जिनियर शाहले जानकारी दिए ।

यस्तै नावा, लखुवा, लारिप्पा र हेवा खोलाका पुल निर्माण एउटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको छ । नावा, लखुवा, हेवा र लारिप्पा खोलामा पुल निर्माणका लागि शर्मा सगुन जेभीले भ्याट र पिएस सहित ३७ करोड २१ लाख ५३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ ।

आगामी फागुन मसान्तसम्म रहेको निर्माणको सम्झौता २०७८ फागुन १३ गते भएको थियो । यता वगुवा, कम्बुवा र रघुवा खोलाका पुल निर्माणको लागि कुमार श्रेष्ठ स्वामीनारायण आशिर्वाद जेभीले २२ करोड ५२ लाख ७५ हजार ७ सय ८० रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ ।

आगामी वैैशाख १९ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता रहेको वगुवा, कम्बुवा र रघुवा खोलाका पुल निर्माणको सम्झौता २०७८ फागुन १६ गते सम्झौता भएको इन्जिनियर शाहले जानकारी दिए ।

छरुवा खोला पुल पुलको लम्बाइ १६५ मिटर रहेको छ । जुन यस कोरिडोरमा निर्माण हुने सबैभन्दा लामो पुल हो । यस्तै नावा खोला र लखुवा खोलामा निर्माणाधीन पुलको लम्बाइ १ सय ५० मिटर लामो पुल बन्नेछन् ।

यता हेंवा खोला, बघुवा खोला र खम्बुवा खोलामा ४०/४० मिटर लामो पुल बन्ने भएका छन् भने लोरिपा खोला पुलको लम्बाइ २० मिटर रहने भएको छ ।

लेखक
ईश्वर थापा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित