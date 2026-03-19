डीपी अर्याल सभामुख बनेसँगै रास्वपा प्रवास विभाग प्रमुख बने दीपक बोहोरा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रवास विभाग प्रमुखमा केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहोरालाई नियुक्त गरेको छ।
- डीपी अर्याल सभामुख बनेपछि सांसद बोहोरालाई प्रवास विभागको जिम्मेवारी दिइएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए।
६ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रवास विभाग प्रमुखमा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य दीपक बोहोरालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको हो ।
यसअघि यस विभागको प्रमुख रहेका डीपी अर्याल सभामुख बनेसँगै सांसद बोहोरालाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
