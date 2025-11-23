कञ्चनपुर-२ बाट रास्वपाका दिपकराज बोहरा विजयी

२३ फागुन, काठमाडौं । कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता दिपकराज बोहरा निर्वाचित भएका छन् ।
उनी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदलाई २३ हजार मतले पछि पार्दै निर्वाचित भएका हुन् । बोहरा ३३ हजार ९५२ मतसहित प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी साउदले १० हजार ८२७ मत पाएका छन् ।
कञ्चनपुर–२ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार वचनबहादुर सिंह छ हजार ४१८ मतसहित तेस्रो र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार माधवप्रसाद पन्त छ हजार ३३७ मतसहित चौथो भएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार तिर्थराज चटौतले एक हजार ९९३ मत पाउँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालकी प्रेमवती रानाको ५६० मत आएको छ ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
