सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

हलिउड स्टारले दिए काठमाडौंमा मञ्चन हुन लागेको नाटकलाई शुभकामना

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १३:०१

  • थापागाउँस्थित मण्डला थिएटरमा २४ अप्रिलदेखि १७ मेसम्म 'ग्रान्ड रिहर्सल' नामक व्यंग्यप्रधान नाटक मञ्चन हुने भएको छ।
  • नाटकमा अनुप न्यौपाने, मिलन कार्की, सुदीप खतिवडा लगायत कलाकारको अभिनय छ र कथा 'नाटकभित्र नाटक' संरचनामा आधारित छ।
  • हलिउड अभिनेता विलियम डाफोले भिडियो सन्देशमार्फत नाटकका लागि शुभकामना दिएका छन् र दर्शकलाई मञ्चन हेर्न आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं । थापागाउँस्थित मण्डला थिएटरमा ‘ग्रान्ड रिहर्सल’ नामक नयाँ नाटक मञ्चन हुने भएको छ । २४ अप्रिलदेखि सुरु हुने यो नाटक १७ मेसम्म प्रदर्शन हुनेछ । उमेश तामाङको निर्देशनमा तयार भएको यो नाटक व्यंग्यप्रधान नाटक हो । अनुप न्यौपाने र उमेश तामाङले यसको अनुवाद गरेका छन् भने बुद्धि तामाङ निर्माता हुन् ।

नाटकमा अनुप न्यौपाने, मिलन कार्की, सुदीप खतिवडा, रुजा राउत, रक्षा थापा, सन्तोष गिरी, अमिर ताम्राकार, सुजन घिमिरे, श्रीशेष श्रेष्ठ, बलबहादुर राई र राजाबाबु कार्कीको अभिनय छ ।

नाटकको कथा ‘नाटकभित्र नाटक’ संरचनामा आधारित छ । कलाकारले हत्या रहस्यमा आधारित नाटक मञ्चन गर्ने प्रयास गर्छन्, तर मञ्चन सुरु भएलगत्तै सामग्री बिग्रिने, अभिनय संकेत नमिल्ने जस्ता समस्याले परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थाल्छ । यिनै हास्यास्पद घटनामार्फत नाटकले जीवित रंगमञ्चको यथार्थ देखाउँछ ।

मण्डला थिएटरका सह-संस्थापक सोमनाथ खनालका अनुसार यो नाटक चर्चित ब्रडवे प्रस्तुति ‘द प्ले द्याट गोज रङ’ प्रेरित भए पनि नेपाली परिवेश र यहाँका कलाकारको अनुभवलाई समेटेर तयार गरिएको हो । उनले भने, ‘हामीले यस्तो समयमा यो नाटक ल्याएका छौं, जहाँ दर्शकले निःसंकोच हाँस्न पाउने र कला निर्माणको प्रक्रियालाई पनि महसुस गर्न सक्नेछन् ।’

नाटकभित्रको एक दृश्यमा कलाकार ।

यसैबीच, हलिउड अभिनेता विलियम डाफोले पनि यस नाटकका लागि शुभकामना दिएका छन् । ४ पटक अस्कर अवार्डमा मनोनयन भइसकेका डाफो स्पाइडर-म्यान, प्लाटुन र पुअर थिङ्सजस्ता फिल्ममार्फत विश्वभर परिचित छन् ।

डाफो गत वर्ष नेपाल आएका थिए, जहाँ उनले सगरमाथा आरोही तेन्जिङ नोर्गेको जीवनमा आधारित ‘तेन्जिङ’ फिल्मको छायांकन गरेका थिए । यो फिल्मलाई उनले हलमै पुगेर हेर्ने जानकारी भिडियो सन्देशमार्फत दिएका छन् ।

भिडियोमा उनले गतवर्ष छायांकनका लागि काठमाडौं आउँदा खुसी लागेको बताउँदै आफूले अमेरिकामै हेरिसकेको नाटक नेपालमा मञ्चन हुन लागेको कुराप्रति उत्साह जनाएका छन् । उनले दर्शकलाई मण्डला थिएटरमा गएर नाटक हेर्न आग्रह गरेका छन् ।

ग्रान्ड रिहर्सल विलियम डाफो
शिक्षामा लगानी बढाउन ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह’ सुरु, बजेट कटौतीप्रति चिन्ता

दोहोरो आइजिन सुधार होइन, समस्याको गलत समाधान हो

प्रेमीसँग आज लगनगाँठो कस्दै शुभेच्छा (तस्वीर)

१०० रुपैयाँभन्दा बढीमा कर, सीमावर्ती जीवनमा असर

‘अम्पायरबाट मानवीय त्रुटि हुन्छ, सच्याउने प्रयास हुनुपर्छ’

कालिन्चोक हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट

