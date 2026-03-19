टी-२०आईमा हेमन्तको डेब्यु

७ वैशाख, काठमाडौं । तीव्र गतिका बलर हेमन्त धामीले टी-२०आई क्रिकेटमा डेब्यु गरेका छन् । २० वर्षीय हेमन्तले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा यूएईविरुद्ध डेब्यु गर्न लागेका हुन् । हेमन्त भर्खरै सकिएको प्रधानमन्त्री (पीएम) कप एकदिवसीय क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उत्कृष्ट बलर घोषित भएका थिए ।
Advertisment
