लालीबजारकी स्वस्तिमा

News Summary
- स्वस्तिमा खड्काले होस्टल रिर्टन्सबाट डेब्यू गरिन् र साहयक भूमिका निभाएकी थिइन्।
- उनीले पुरातन हिरोइन शैली तोड्दै चरित्र प्रधान भूमिकामा आफूलाई दर्बिलो बनाइन्।
- पछिल्लो फिल्म लालीबजारमा उनी बादी महिलाको भूमिकामा छिन् र नतिजा कुर्न बाँकी छ।
स्वस्तिमा खड्का, जसका लागि कुनै विशेषण र अलंकारको जरुरी छैन । अहिलेका सर्वाधिक सफलमध्येकी एक अभिनेत्री । उत्तिकै क्षमतावान र भर्सटाइल पनि ।
होस्टल रिर्टन्सबाट डेब्यू गरिरहँदा उनीसँग कुनै चिनारी थिएन । त्यसमा उनले साहयक भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । त्यहींबाट सुरु भएको उनको यात्रा अहिलेसम्म अविछिन्न जारी छ । सिनेमामा उनको निरन्तरता मात्र छैन, त्यो उत्तिकै शसक्त र सम्झनयोग्य पनि छ ।
स्वस्तिमाले कहिल्यै एकनास भूमिका रोजिनन् । हिरोइनको पुरातन शैली तोड्दै उनले चरित्र प्रधान भूमिकामा आफूलाई दर्बिलो ढंगले उभ्याइन् ।
कहिले कर्णालीकी उदास महिलाको रुपमा त कहिले टेम्पु चलाउने विवश महिलाको रुपमा, उनको भूमिका सम्झनयोग्य रह्यो । बुलबुल, चिसो मान्छे, दिमाग खराब जस्ता चलचित्रले उनको करियरलाई थप उचाइमा पुर्यायो ।
भनिहालौं, पछिल्ला फिल्महरूमा उनी केन्द्रीय चरित्रमा छिन् । र, उनी अभिनित चलचित्रहरू बढी रुचाइएका छन् ।
पछिल्लो समय उनी बादी महिलाको भूमिकामा छिन्, चलचित्र लालीबजारमा । यो फिल्म कस्तो छ ? वा यसमा उनको भूमिका कति जोडदार छ ? नतिजा कुर्न धेरै समय छैन ।
