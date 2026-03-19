वादी समुदायबारे धेरैलाई थाहा छैन रहेछ : स्वस्तिमा खड्का

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते ११:५६

अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले वादी समुदायबारे धेरै जनालाई थाहा नभएको बताएकी छिन् । फिल्म लालीबजारको प्रचारप्रसारका क्रममा अनलाइनखबललाई दिएको अन्तर्वार्तामा अभिनेत्री खड्काले वादी समुदयाबारे धेरै थाहा नभएको बताएकी हुन् ।

वादी समुदायबारे धेरै थाहा नहुँदा आफू अचम्ममा परेको समेत उनले बताएकी छिन् । उनका अनुसार यो फिल्मको पोस्टर रिलिज भएपश्चात धेरैले हाम्रो कथा होइन, छिमेकी देशहरूको कथा भनी प्रतिक्रिया दिएको बताएकी छिन् ।

यद्यपि केही दर्शकहरूले पनि यो फिल्ममा देखाउन खोजिएको कथा नेपालकै हो भनेर प्रतिरक्षात्मक बनेको पनि उनले बताएकी छिन् ।

‘मलाई वादी समुदायको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो । तर, गहिराइमा थाहा थिएन,’ उनले भनेकी छिन्, ‘कसरी वादी थर रहन गयो ? उहाँहरूको इतिहास के थियो ? भन्ने चाहिँ फिल्ममा संलग्न भए पछि नै थाहा भएको हो ।’

त्यस्तै उनले वादी समुदाय संगीतमा निकै पोख्त रहेको र कुनै समय समाजलाई मनोरञ्जन दिने माध्यम भएको बताएकी छिन् ।

उनका अनुसार धेरैले वादी भनेको एउटा पेशालाई जोडेर हेर्ने गर्छन् । तर, वादीलाई मात्र त्यसरी हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । वादी समुदायहरूलाई किन त्यो दृष्टिबाट हर्ने गरिन्छ ? भन्ने भ्रम अब प्रदर्शनमा आउने यो फिल्मले चिर्ने उनले बताएकी छिन् ।

त्यस्तै यो फिल्म वादी समुदायको ‘डकुमेन्टेसन’ जस्तो हुने र त्यसपछि एउटा वहस सिर्जना गर्ने उनको दावी छ ।

लाली बजार स्वस्तिमा खडका
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

