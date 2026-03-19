Nepal

UAE va Nepal vs

UAE

48/4(7.2)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

घट्यो कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यको संख्या

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १६:४९
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य संख्या २१ बाट घटाएर १५ सदस्यीय बनाइएको छ।
  • प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले समितिको सदस्य संख्या घटाउने प्रस्ताव पेस गरेको छ।
  • समितिमा उपसभामुख र संसदीय मामिला मन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यको संख्या घटाइएको छ ।

हाल यो समिति २१ सदस्यीयसम्म हुन सक्ने प्रावधान छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले  कार्यव्यवस्था परामर्श समिति १५ सदस्यीय हुने बनाएको छ ।

बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न यो समिति गठन गर्ने गरिएको छ ।

सभामुखले आवश्यक ठहर्‍याएको अन्य विषयमा समेत परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा रहेको दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा १५ जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

यो समितिमा उपसभामुख पदेन उपाध्यक्ष र संसदीय मामिला मन्त्री पदेन सदस्य हुनेछन् ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

