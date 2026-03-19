+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal

74/2 (9.1)
UAE va Nepal vs

UAE

128/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

६५ बलमा ५५ रन आवश्यक

Nepal

74/2(9.1)
vs

UAE

128/8(20)
WC Series
Nepal
74/2 (9.1)
VS
६५ बलमा ५५ रन आवश्यक
UAE
128/8 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

विद्युतीय सवारीले पनि भाडा बढाएपछि विभागले दियो कारबाहीको चेतावनी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १९:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारी साधनले डिजेल इन्जिनका सवारीसरह भाडा बढाए कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।
  • विद्युतीय सवारी साधनले बढेको भाडा बराबर रकम असुल गरेको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो चेतावनी दिएको हो।
  • विभागले अन्तर्राष्ट्रिय जैविक इन्धन मूल्यवृद्धि अनुसार २५ चैतमा भाडा समायोजन गरेको थियो तर विद्युतीय सवारी समावेश नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधनले समेत डिजेल इन्जिनका सवारीसरह भाडा बढाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले यस्तो चेतावनी दिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जैविक इन्धनको मूल्यवृद्धि भएकोमा स्वचालित भाडा प्रणाली अनुरुप २५ चैतमा भाडा समायोजन गरिएको थियो ।

यस्तो समायोजनमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने यातायात सेवा प्रदायक समावेश नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । तर, विद्युतीय सवारी साधनले बढेको भाडा बराबर नै रकम असुल गरेको गुनासो आएपछि विभागले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।

यस व्यवस्थाको विपरित काम गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गर्ने विभागले स्पष्ट पारेको हो ।

विद्युतीय सवारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित