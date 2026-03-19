अब च्याटजीपीटी इमेजेज २.० ले शुद्ध अक्षर र जटिल डिजाइन बनाउने

- ओपनएआईले सार्वजनिक गरेको 'इमेजेज २.०' मोडलले तस्वीरभित्रका अक्षर र डिजाइनहरूलाई शुद्धताका साथ प्रस्तुत गर्न थालेको छ।
- नयाँ मोडलले इन्टरनेटमा खोजबिन गर्न, एउटै प्रम्प्टबाट धेरै तस्वीर बनाउन र आफैंले बनाएका कुराहरू डबल-चेक गर्न सक्छ।
- यो सुविधा सबै च्याटजीपीटी प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध छ र डेभलपरहरूका लागि यसको एपीआई पनि खुला गरिएको छ।
एआईबाट तस्वीर बनाउँदा अक्षरहरू र शब्दको हिज्जे बिग्रने समस्या अब समाधान हुने दिशामा अघि बढेको छ।
ओपनएआई ले सार्वजनिक गरेको नयाँ ‘इमेजेज २.०’ मोडलले तस्वीरभित्रका साना अक्षर, आइकन र जटिल डिजाइनहरूलाई निकै शुद्धताका साथ प्रस्तुत गर्न थालेको छ।
दुई वर्षअघिसम्म एआईले मेक्सिकन रेस्टुरेन्टका मेनु बनाउँदा “Burrito” लाई “Burrto” जस्ता अशुद्ध शब्दहरू लेख्ने गरेकोमा, नयाँ मोडलले व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी स्पष्ट र शुद्ध मेनुहरू तयार पार्न थालेको छ।
यस नयाँ अपडेटका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन् :
सोच्ने क्षमता : नयाँ मोडलले इन्टरनेटमा खोजबिन गर्न सक्ने, एउटै प्रम्प्ट बाट धेरै तस्वीरहरू बनाउन सक्ने र आफूले बनाएका कुराहरूलाई डबल – चेक गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। यसले गर्दा मार्केटिंगका लागि चाहिने विभिन्न साइजका विज्ञापनहरू र मल्टी प्यानाल्ड कमिक स्ट्रिपहरू बनाउन सजिलो भएको छ।
अङ्ग्रेजी बाहेकका भाषामा सुधार : इमेजेज २.० ले जापानी, कोरियाली, हिन्दी र बङ्गाली जस्ता गैर-ल्याटिन भाषाहरूका अक्षरहरूलाई पनि उत्कृष्ट ढङ्गले तस्वीरमा उतार्न सक्छ।
उच्च गुणस्तर र डिटेल : यो मोडलले २-के रेजोल्युसनसम्मका तस्वीरहरू बनाउन सक्छ। यसले साना अक्षर, यूआई एलिमेन्टहरू र जटिल संरचनाहरूमा पनि उच्च गुणस्तर कायम राख्छ। यद्यपि, यसको ‘नलेज कटअफ्’ डिसेम्बर २०२५ सम्म मात्र भएकाले हालैका समाचारहरूसँग सम्बन्धित तस्वीरहरूमा भने केही सीमाहरू हुन सक्छन्।
मोडलको प्रविधि : विगतमा डिफ्युजन मोडलहरूले नोइजबाट तस्वीर पुनर्गठन गर्दा अक्षरहरू बिग्रने समस्या हुन्थ्यो। अनुसन्धानकर्ताहरूले अहिले ‘अटोरिग्र्रेसिभ’ जस्ता नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले एलएलएमले जस्तै तस्वीर कस्तो देखिनुपर्छ भनेर अनुमान लगाउन सक्छ। ओपनएआईले नयाँ मोडलमा कुन प्रविधि प्रयोग गरिएको छ भन्नेबारे स्पष्ट नपारे पनि यसको नतिजा निकै प्रभावकारी देखिएको छ।
यो नयाँ सुविधा सबै च्याटजीपीटी प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपलब्ध गराइएको छ, जसमा पैसा तिर्ने प्रयोगकर्ताहरूले अझ उन्नत सुविधाहरू पाउनेछन्। साथै, डेभलपरहरूका लागि यसको एपीआई पनि खुला गरिएको छ। जटिल कमिक वा डिजाइनहरू बनाउन केही मिनेट समय लागे पनि यसले दिने नतिजा व्यावसायिक स्तरको रहेको छ।
