गुल्मी महोत्सव सुरु

महोत्सवमा झन्डै ५ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १५:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा तम्घासमा पाँचौँ गुल्मी महोत्सव ११ वैशाखदेखि २३ वैशाखसम्म सञ्चालन हुने भएको छ।
  • महोत्सवमा करिब २५० वटा व्यापारिक स्टल रहनेछन् जसमा घरेलु उत्पादन, कृषि सामग्री, हस्तकला र लघु उद्योगका वस्तुहरू समावेश छन्।
  • महोत्सवमा झन्डै १ लाख दर्शक आउने र ५ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

११ वैशाख, गुल्मी । कृषि पर्यटन र उद्योगको व्यापार प्रर्वद्धन गर्न भन्दै गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा पाँचौँ गुल्मी महोत्सव आजदेखि सुरु भएको छ । गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा २३ वैशाखसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको उद्घाटन रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले गरेका हुन् ।

महोत्सवको उद्घाटनसँगै तम्घास बजारमा आकर्षक शोभायात्रा निकालिएको थियो ।

शोभायात्रामा विभिन्न संघसंस्था, क्लब, आमा समूह, विद्यार्थी तथा समुदायहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले आ–आफ्ना भेषभूषा, कला र संस्कृतिको झल्को दिने प्रस्तुति गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नगरप्रमुख पन्थीले महोत्सवले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

उनले यस्ता महोत्सवले स्थानीय व्यवसायीलाई बजार उपलब्ध गराउनुका साथै जिल्लाको पहिचानलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।

महोत्सव मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष मृगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार यस वर्षको महोत्सवलाई अघिल्ला संस्करणभन्दा अझ व्यवस्थित, आकर्षक र उपलब्धिमूलक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

उनका अनुसार महोत्सवमा करिब २५० वटा व्यापारिक स्टल रहनेछन्, जसमा घरेलु उत्पादन, कृषि सामग्री, हस्तकला, लघु उद्योगका वस्तुहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

उपाध्यक्ष ताराप्रसाद भुसालले स्टल व्यवसायीहरूलाई उपभोक्तामैत्री मूल्यमा सामान बिक्री गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए । कम नाफामा धेरै बिक्री को अवधारणाले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको उनले बताए ।

महोत्सवमा जलपरी, विभिन्न प्रकारका मनोरञ्जनात्मक पिङ, खेलकुद सामग्री तथा बालबालिकादेखि सबै उमेर समूहका लागि आकर्षक मनोरञ्जनका साधनहरू राखिने भएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको सांगीतिक प्रस्तुति रहने आयोजकले जनाएको छ ।

प्रचारप्रसार समिति संयोजक कृष्ण खनालका अनुसार यस वर्ष करिब १ लाख दर्शकले महोत्सव अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।  महोत्सवमा झन्डै ५ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ ।

तम्घासको चिदीचौर निर्माणधीन भएकाले तम्घासको नुनथला स्थित झन्डै ८ जना व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर महोत्सव सञ्चालन गरिएको हो ।

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

