+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुकुमवासी बस्तीमा खानेपानीको पाइप फुटेपछि…(तस्वीर/भिडियो)

सुकुमवासी बस्तीमा फुटेको खानेपानी पाइप मर्मतका लागि खानेपानी आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने भएका कारण बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुरा क्षेत्रमा खोनेपानी आपूर्ति अवरूद्ध हुने भएको छ ।

0Comments
Shares
कमल प्रसाईं कमल प्रसाईं
२०८३ वैशाख १२ गते १०:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले १२ वैशाखबाट काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीमा बनेका संरचनाहरू हटाउन थालिएको छ।
  • थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा संरचना भत्काउने क्रममा खानेपानीको पाइप फुटेपछि बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुरामा पानी आपूर्ति अवरूद्ध भएको छ।
  • नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिरहेको छ।

१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आज (शनिबार) बाट काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीमा बनेका संरचनाहरू हटाउन थालेको छ ।

बिहानैबाट थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा बनेका संरचनाहरू भत्काउन थालिएको हो । बस्तीका स्थानीयलाई सरकारले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताएको छ । विशेषगरी शान्तिनगर, गैह्रीगाउँ, मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा बसेका सुकुमवासीलाई आज र भोलि हटाउनेगरी सरकार लागिरहेको छ ।

यसैबीच थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीमा संरचना भत्काउने क्रममा खानेपानीको पाइप फुट्यो ।

सुकुमवासी बस्तीमा फुटेको खानेपानी पाइप मर्मतका लागि खानेपानी आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने भएका कारण बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुरा क्षेत्रमा खोनेपानी आपूर्ति अवरूद्ध हुने भएको हो ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले फुटेको खानेपानी पाइप मर्मतका लागि तीन ठाउँमा बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुरामा ‘भल्भ’ बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली स्थानन्तरणमा खटिएको छ ।

एकाएक सरकारले बस्ती हटाउने भएपछि सुरुवातमा आक्रोशित देखिएका सुकुमवासीहरू शुक्रबारबाट आफैं बस्ती खाली गर्न थालेका थिए ।

शनिबार बिहानसम्म थापाथलीका अधिकांश सुकुमवासी सरिसकेका थिए । प्रहरी र नगर प्रहरी दुवै उनीहरूलाई स्थानान्तरण गराउन लागेको थियो ।

बिहानबाट थापाथलीमा डोजर चलेको छ । गैह्रीगाउँ र मनोहरामा पनि धमाधम बस्ती खाली गराइँदैछ ।

खानेपानी
लेखक
कमल प्रसाईं

प्रसाईं  अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
ट्रेन्डिङ

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित