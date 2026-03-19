मनोहराको सुकुमवासी बस्ती भत्काउन पुग्यो डोजरसहितको टोली, सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति

आज मनोहराको सुकुमवासी बस्ती हटाउने योजना अनुसार सुरक्षाकर्मी बाक्लो संख्यामा खटाइएको छ।

विकास श्रेष्ठ विकास श्रेष्ठ
२०८३ वैशाख १३ गते ८:५१

१३ वैशाख, काठमाडौं । भक्तपुरको मनोहरास्थित सुकुमवासी बस्ती भत्काउन डोजरसहित सुरक्षाकर्मीहरु पुगेका छन् ।

हिजो भत्काउने प्रयास गर्दा स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए । स्थानीयले ढुंगामुढा गरेपछि सुरक्षाकर्मी समेत घाइते भएका थिए ।

त्यसपछि फर्किएको डोजरसहितको टोली आज बिहानै पुन: मनोहरा क्षेत्रमा पुगेको छ । सुकुमवासी बस्ती वरपर बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

शनिबार काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथली र गैह्रीगाउँको सुकुमवासी बस्तीमा डोजलर लगाएको थियो । आज मनोहराको सुकुमवासी बस्ती हटाउने योजना छ ।

मनोहरा सुकुमवासी बस्ती
विकास श्रेष्ठ

सम्बन्धित खबर

इरानमा इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण लाखौँ रोजगारी गुमे, जिम्मेवार को?

मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लामा रक्तदान कार्यक्रम

राप्रपा राजाको होइन राजा मान्नेहरुको दल हो : राजेन्द्र लिङ्देन

विपिन आचार्यले सुरु गरे विधेयक प्रयोगशाला

रुपन्देही प्रहरीको ‘स्वीप अप्रेसन’ : २ घण्टामा १०३ जना पक्राउ

कपिलवस्तुमा रोकिराखेको ट्रकमा कार ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित