बीपी राजमार्गबाट ६२७ यात्रुको उद्धार, ८ स्थानबाट डाइभर्सन बनाउन सुरु

प्रहरीका अनुसार राजमार्गमा अलपत्र परेका यात्रुलाई मंगलटारबाट झोलुङ्गे पुल तारेर तेमाल गाउँपालिका हुँदै भकुण्डेसम्म उद्धार गरिएको हो।

कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८३ वैशाख १३ गते १४:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वर्षाका कारण वीपी राजमार्ग मंगलटारमा अवरुद्ध हुँदा ६ सय २७ यात्रु आइतबार उद्धार गरिएको छ।
  • रोशी खोलामा आएको बाढीले राजमार्गको विभिन्न डाइभर्सन बगाएपछि यात्रुहरू झोलुङ्गे पुल तारेर भकुण्डेसम्म पुर्‍याइएको छ।
  • स्थानीय होटल व्यवसायी र नेपाल प्रहरीले फसेका यात्रुलाई फलफूल, चाउचाउ, फ्रुटी र पानी वितरण गरेको छ।

१३ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । वर्षाका कारण वीपी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा अलपत्र परेका ६ सय २७ यात्रुको उद्धार गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले वर्षाका कारण शनिबार साँझदेखि वीपी राजमार्ग अन्तर्गत मंगलटारमा अलपत्र परेका यात्रुको आइतबार उद्धार गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन बिष्टले रोशी खोलामा आएको बाढीले वीपी राजमार्गको विभिन्न स्थानको अस्थायी डाइभर्सन बगाएपछि शनिबार साँझदेखि मंगलटारमा अलपत्र परेका ६ सय २७ यात्रुको आइतबार बिहान उद्धार गरिएको जानकारी दिए ।

प्रहरीका अनुसार राजमार्गमा अलपत्र परेका यात्रुलाई मंगलटारबाट झोलुङ्गे पुल तारेर तेमाल गाउँपालिका हुँदै भकुण्डेसम्म उद्धार गरिएको हो।

बाढीका कारण डाइभर्सन बगाएका कारण मंगलटारमा रोकिएका सवारी साधनहरू काठमाडौँ र सिन्धुलीतर्फ जान सक्ने अवस्था नरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

डाइर्भसन बगाएर अलपत्र परेका सवारी साधनलाई डाइभर्सन बनेपछि गन्तव्यतर्फ पठाइने प्रहरीले जनाएको छ । रोशी ९ मंगलटारमा रोकिएका करिब ८० सवारीका यात्रुलाई उद्धार गरिए पनि त्यसका सवारीचालक र सह चालक गरेर १२०-१२५ जना आफ्ना सवारी कुरेर बसेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

वीपी राजमार्गको रोशी खोलामा फसेका यात्रुहरूलाई स्थानीय होटल पसल ब्यवसायी तथा नेपाल प्रहरीको सहयोगमा भकुण्डेमा फलफूल,  चाउचाउ,  फ्रुटी, पानी वितरण समेत गरिएको छ ।

वर्षा कम भएसँगै बाढीले बगाएको डाइभर्सन बनाउने काम सुरु भएको रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार रोशी खोलाले बगाएका चौकीडाँडा, घुमाउने, नार्के, चिउरीबास, कालढुंगा, डालाबेंशी, बुलढुंगा तथा माम्तीमा गरि आठ स्थानबाट डाइभर्सन बनाउन सुरु भएको छ ।

 

कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

