कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, डेढ महिनाभित्र नतिजा निकाल्ने तयारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते ७:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कक्षा १२ को परीक्षा आज बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म देशभर एकसाथ सुरु हुँदैछ।
  • ४ लाख १८ हजार ८ परीक्षार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा दिनेछन्।
  • राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सकिएको डेढ महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि सुरु हुँदैछ । परीक्षामा ४ लाख १८ हजार ८ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सकिएको डेढ महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ ।

आज बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म देशभर एकसाथ परीक्षा सुरु हुन लागेको हो । परीक्षा सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा आधा घण्टा अगाडि नै परीक्षा केन्द्रमा पुग्न बोर्डले सबै परीक्षार्थीहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

कक्षा १२ को परीक्षा
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

