+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतमा नेपाल प्रवर्द्धन गर्दै होटल व्यवसायी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १५:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • होटल संघ नेपालले भारतको नयाँ दिल्लीमा भोलिदेखि तीन दिने नेपाल पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ।
  • हानका अध्यक्ष विनायक शाहको नेतृत्वमा ६५ सदस्यीय नेपाली होटल प्रतिनिधिमण्डल उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनेछ।
  • कार्यक्रममा नेपाली टोलीले भारतीय समकक्षीसँग बीटुबी भेटघाट गरी विशेष पर्यटन प्याकेज सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । होटल संघ नेपालले भोलिदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । नेपाल र भारतका प्रमुख पर्यटन व्यवसायीलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले विशेषगरी गर्मीयाममा भारतीय पर्यटकको आगमन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

हानका अध्यक्ष विनायक शाहको नेतृत्वमा ६५ सदस्यीय नेपाली होटल प्रतिनिधिमण्डल कार्यक्रममा सहभागी हुनेछ । प्रतिनिधिमण्डलले अप्रिल २८ मा ‘नेपाल-वैवाहिक गन्तव्य’ तथा अप्रिल २९ मा ‘नेपाल- तपाईंको नजिक, कल्पनाभन्दा उत्कृष्ट बिदा गन्तव्य’ शीर्षकका कार्यक्रमहरूमा भाग लिनेछ ।

यस प्रतिनिधिमण्डलमा हानका पदाधिकारी, बोर्ड सदस्य तथा देशभरका सदस्य होटल सहभागि छन् । नेपाल प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोग रहेको हानले बताएको छ ।

तीन दिने कार्यक्रम अवधिभर नेपाली टोलीले भारतीय समकक्षीसँग बीटुबी भेटघाट गर्नुका साथै ‘नेपाल पर्यटन साँझ’ मा पनि सहभागिता जनाउनेछ ।

कार्यक्रममार्फत हानका सदस्य होटलहरूले भारतीय परिवार, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री, नवविवाहित जोडी, हनिमुन यात्रु, कर्पोरेट ग्राहक तथा प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटनमा रुची राख्ने पर्यटकहरूलाई लक्षित विशेष प्याकेज सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।

मध्यपूर्व संकटका कारण उडान अवरुद्ध हुनु र हवाई भाडा वृद्धि भएको सन्दर्भमा छिमेकी नेपालमा भारतीय पर्यटकको आगमन उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा होटल संघ नेपालले गरेको छ ।

नेपाल प्रवर्द्धन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

'सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन'

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित