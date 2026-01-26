+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युरोपको प्रख्यात पर्यटन मेलामा नेपाल प्रवर्द्धन 

फितुर २०२६ ले नेपाललाई पश्चिम युरोपेली बजारमा विविध पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न रणनीतिक भूमिका खेलेको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते १३:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्पेनको म्याड्रिडमा २१ देखि २५ जनवरी २०२६ सम्म सम्पन्न फितुर २०२६ मा नेपालले आफ्नो पर्यटन प्रवर्द्धन गरेको छ।
  • नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सको संयुक्त सहकार्यमा ३० वटा नेपाली पर्यटन उद्यमी संस्था सहभागी भएका थिए।
  • फितुर २०२६ मा ६१ देशका करिब १० हजार कम्पनी सहभागी थिए र नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमले मेलाको प्रमुख आकर्षण बन्यो।

१३ माघ, काठमाडौं । युरोपकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेला ‘फितुर २०२६’ मा नेपाल प्रवर्द्धन गरिएको छ ।

नेपालको उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालको छवि थप मजबुत बन्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र व्यापार विस्तारका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

स्पेनको म्याड्रिडमा २१ देखि २५ जनवरी २०२६ सम्म सम्पन्न ४६औं संस्करणको फितुरले नेपाललाई पश्चिम युरोपेली बजारमा विविध पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न रणनीतिक भूमिका खेलेको जनाइएको छ ।

फितुर २०२६ मा नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सको संयुक्त सहकार्यमा ३० वटा नेपाली ट्राभल, टुर तथा पर्यटन उद्यमी संस्था सहभागी भएका थिए ।

पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले नेपाल केवल ट्रेकिङ र पर्वतारोहण मात्र नभई संस्कृति, जातीय विविधता, भाषा, जैविक विविधता र दिगो पर्यटनका लागि पनि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवाह भएको उल्लेख गरे ।

मेलाको दोस्रो दिन आयोजित ‘नेपालकनेक्ट’ नेटवर्किङ कार्यक्रममा ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय टुर अपरेटर सहभागी थिए ।

नेपाल पभेलियनमा अन्तिम दुई दिन आयोजना गरिएको नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम मेलाको प्रमुख आकर्षण बन्यो । नेपाली नृत्य, गीत, संगीत र संस्कृतिको विविध प्रस्तुतिले ठूलो संख्यामा दर्शक तानेको थियो भने मलेसियाका कलाकारहरू समेत सहभागिता जनाउँदै कार्यक्रमलाई थप जीवन्त बनाएका थिए ।

यस वर्षको फितुर २०२६ मा ६१ देशका करिब १० हजार कम्पनी सहभागी थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले धेरै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेला नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपाल प्रवर्द्धन फितुर २०२६
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय सभाको बैठक जारी (तस्वीरहरू)

राष्ट्रिय सभाको बैठक जारी (तस्वीरहरू)
‘गोबर गणेश’ चलेपछि हौसिएका बल्छी धुर्बे फिल्म लिएर विदेश टूरमा जाने

‘गोबर गणेश’ चलेपछि हौसिएका बल्छी धुर्बे फिल्म लिएर विदेश टूरमा जाने
पन्चेबाजा संरक्षणमा जुटे विद्यार्थी

पन्चेबाजा संरक्षणमा जुटे विद्यार्थी
कोशीको यातायात कार्यालय सुधार्न १० बुँदे निर्देशन

कोशीको यातायात कार्यालय सुधार्न १० बुँदे निर्देशन
पद्म पुरस्कार २०२६ धर्मेन्द्र र रोहित शर्मासहित १३१ जनालाई

पद्म पुरस्कार २०२६ धर्मेन्द्र र रोहित शर्मासहित १३१ जनालाई
पत्रिकामा १ पेज विज्ञापन छापेर पपस्टार कान्ये वेस्टले मागे माफी, भएको के थियो ?

पत्रिकामा १ पेज विज्ञापन छापेर पपस्टार कान्ये वेस्टले मागे माफी, भएको के थियो ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित