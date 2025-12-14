+
राष्ट्रिय सभाको बैठक जारी (तस्वीरहरू)

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ माघ १३ गते १३:५७

१३ माघ, काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरबारमा जारी बैठकमा सांसदहरूले आ-आफ्नो भनाइ राखिरहेका छन् ।

आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेस गर्ने कार्य सूची छ ।

यसैगरी संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

 

लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
प्रतिक्रिया

