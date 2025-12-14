‘गोबर गणेश’ चलेपछि हौसिएका बल्छी धुर्बे फिल्म लिएर विदेश टूरमा जाने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छी धुर्बे’ लाई डेब्यू फिल्मबाटै व्यवसायिक राहत मिलेको छ । फिल्मले दोस्रो सप्ताहन्तसम्म १ करोड १५ लाखभन्दा धेरै कमाइ गरेको छ ।
बलियो ‘वर्ड अफ माउथ’ को मद्दतमा फिल्मले आउने सप्ताहन्तमा पनि राम्रै कमाइ गर्ने देखिन्छ । आफू निर्देशित र अभिनित पहिलो फिल्मले नै राम्रो कमाइ गरेपछि बल्छी धुर्बे यतिबेला खुसी छन् ।
ठूला स्टार र ब्यानरका भनिएका फिल्मले १ करोड पनि कमाउन नसकिरहेको बेला टिभी श्रृंखलामा रुचाइएका कलाकारको डेब्यू फिल्मले नै करोडभन्दा धेरै कमाइ गरेपछि उनी खुसी भएका हुन् ।
स्वदेशमा राम्रो कमाइ गरेपछि अब बल्छी धुर्बेको ध्यान विदेशतिर सोझिएको छ । उनी यो फिल्मलाई लिएर विदेश प्रदर्शनको दौडाहामा निस्किने भएका छन् । उनी स्वयम उपस्थित भएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र मध्यपूर्वमा यो फिल्मलाई प्रदर्शन गर्ने तयारी छ ।
‘अहिलेसम्म यी मुलुकमा म जाने निश्चित भएको छ । म आफै उपस्थित भएर डायस्पोराका दर्शकसँग फिल्म देखाउँछु’ बल्छी धुर्बेले भने । उनका अनुसार, अहिलेसम्म ती मुलुकमा कुनै व्यक्ति र कम्पनीलाई फिल्मको वितरण अधिकार बेचिएको छैन । यद्यपि, आफ्नो सम्पर्कको आधारमा फिल्म देखाउन लागिएको उनले बताए ।
यसबाहेक बल्छी धुर्बे आफ्ना दुई चर्चित टिभी श्रृंखला ‘हल्का रमाइलो’ र ‘जुठे’ लाई समेत छायांकनमा लैजाँदैछन् । आउँदो सातादेखि यी दुई श्रृंखलालाई निरन्तरता दिने उनको तयारी छ ।
